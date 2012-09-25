99 درصد از نوآموزان کردستانی در طرح سنجش سلامت شرکت کردند

حسن صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این طرح در راستای سلامت سنجی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سطح استان کردستان اجرا شده است و خوشبختانه میزان مشارکت در این طرح در سال جاری قابل قبول و مطلوب بود.

وی افزود: در سال تحصیلی 91-92 و در اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی 23 هزار و 400 نوآموز در استان تعدا 23 هزار و 289 نفر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان بیان کرد: این نوآموزان به لحاظ بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، معاینات پزشکی و برسی موارد بهداشتی ارزیابی شده اند.

صمدی یادآور شد: خوشبختانه این پوشش سنجش در طول 16 سال اجرایی این طرح در استان کردستان بی سابقه بوده است.