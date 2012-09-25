فعالیت 14 هزار پست بانک در روستاهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شریف‌زاده ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: صنعت ارتباطات به خوبی در کشور مورد توجه قرار نگرفته است و ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افرادی که قصد خدمات‌رسانی در این عرصه دارند حمایت کنیم.

وی به برخی از خدماتی که در این زمینه به بخش خصوصی ارائه می‌شود اشاره کرد و افزود: تسهیلات خوبی از طریق پست بانک و شبکه بانکی کشور در این زمینه ارائه می‌دهیم تا شاهد رشد صنعت ارتباطات همزمان با سایر صنایع باشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح امنیت اطلاعات در استان بوشهر به عنوان پایلوت خبر داد و با تاکید بر ضرورت همراهی مسئولان استان بوشهر برای اجرای این طرح، اضافه کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است که امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها بتوانیم این مصوبه را به‌خوبی در استان پیاده‌سازی کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور انجام شده که باید به خوبی به مردم اطلاع‌رسانی شود و همکاری و یاری مردم برای اجرای این طرح‌ها کمک‌های بسیار زیادی خواهد کرد.

شریف‌زاده به فعالیت 14 هزار و 500 پست بانک در روستاهای کشور اشاره کرد و اذعان داشت: وجود پست‌بانک‌ها باعث آسان‌شدن بسیاری از کارهای مردم در سطح روستاها شده است و خدمات بسیار خوبی در این مراکز به روستائیان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت بانک‌ها برای ایجاد شعبه در روستا‌ها، وجود این پست‌بانک‌ها و ارائه خدمات انها را باعث حل مشکلات بانکی مردم دانست و افزود: در استان بوشهر نیز خدمات بسیار خوبی در این زمینه ارائه شده است که شاهد پرداخت 30 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها هستیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر از همراهی استاندار بوشهر برای اجرای برنامه‌های این وزارت در استان بوشهر، گفت: این همکاری‌ها باعث می‌شود که بتوانیم برنامه‌های خود را به صورت بهتری در استان بوشهر پیاده‌کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.