بسترهای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی ظهر سه شنبه در نمایشگاه هفته دفاع مقدس اظهار داشت: انتظار می رود با برپایی نمایشگاه های متناسب با دفاع مقدس فرهنگ شهادت به نسل های آینده و جوانان انتقال داده شود.

وی افزود: جوانان انقلاب اسلامی پیرو آرمان های انقلاب و اسلام هستند و باید بسترهای فرهنگی متناسب با فرهنگ ایرانی فراهم شود.

مسئول هماهنگی و پشتیبانی سپاه بیت المقدس استان کردستان بیان کرد: دشمن با جنگ نرم در پی صدمه زدن به اعتقادات و باورهای جوانان است و برای خنثی کردن هجمه های فرهنگی استکبار باید حماسه هشت سال دفاع مقدس را هر ساله باشکوه تر از سال قبل گرامی بداریم.

حسینی با اشاره به مظلوم بودن رزمندگان انقلاب و ساده زیستی آنها در سخت ترین شرایط یادآور: در زمانی که کشور با جنگ نرم روبه روست نیاز است که با فرهنگ ایثار و قناعت رزمندگان به مقابله با توطعه های دشمنان بپردازیم.

وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس با توجه به حقانیتش ماندگار است و تا ابد یاد و خاطر رزمندگان وشهدای هشت سال جنگ حق علیه باطل زنده می ماند.

مسئول هماهنگی و پشتیبانی سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت: حماسه های مثال زدنی در هشت سال دفاع مقدس رخ داد که جوانان نسل حاضر و آینده تشنه ای شنیدن آن هستند.

حسینی اظهار داشت: ارائه توانمندی های نظامی و بعد سخت افزاری و مقابله با تهدیدات جنگ فرهنگی دشمنان از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی افزود: انتظار می رود با برپایی این نمایشگاه زمینه ای برای بیان حماسه آفرینی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس فراهم شده باشد.