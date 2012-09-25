تماشاگران سرمایه اصلی والیبال ارومیه/ ارومیه میزبان شایسته مسابقات والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حبیب علی عبدالله ظهر سه شنبه در جریان دیدار با اعضای کمیته های اجرایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ارومیه تماشاگران راسرمایه های اصلی والیبال ارومیه دانست و افزود: توجه به تماشاگر و استقبال از مسابقات مهمترین رویکرد کنفدراسیون والیبال آسیا در جریان واگذاری میزبانی مسابقات مختلف به کشورهای و شهرهای مختلف است.

وی وجود تماشاگران مشتاق و والیبال دوست ارومیه در کنار سالنهای مجهز و پیشرفته را یکی از ظرفیتهای بی بدیل و بی نظیر ارومیه دانست و اظهار داشت: برگزاری دو دوره مسابقه آسیایی طی سه سال، ارومیه را به شهری با قابلیتهای قابل توجه در این رشته پرطرفدار ورزشی تبدیل کرده است.



نماینده کنفدراسیون والیبال آسیا در خصوص میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان این قاره توسط ارومیه، عنوان کرد: تیمهای آسیایی از بازی در ایران و ارومیه لذت می برند و با توجه به این شرایط می توان ارومیه را به عنوان پایتخت والیبال در آسیا مطرح کرد.

جلال زاده: ارومیه پایتخت واقعی و شایسته والیبال آسیا

استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان این دیدار با اشاره به میزبانی مسابقات والیبال جوانان آسیا و مسابقات والیبال مردان آسیا در بهترین شرایط در ارومیه، گفت: میزبانی مسابقات مختلف بین المللی والیبال ارومیه را به پایتخت واقعی و شایسته والیبال آسیا تبدیل کرده است.

وحید جلال زاده اظهار داشت: مردم آذربایجان غربی از دیر باز به ورزش زیبا و جذاب والیبال علاقه مند بودند و حضور پور شور در مسابقات مختلف و بویژه مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه نشانی از این مدعاست که امیدواریم با حضور گرم و پرشور از مسابقات والیبال جوانان آسیا استقبال کنند.

وی با بیان اینکه زیر ساختهای لازم در استان برای میزبانی مسابقات بزرگ بین المللی فراهم شده و آذربایجان غربی از برگزاری مسابقات جهانی والیبال در ارومیه استقبال می کند، ادامه داد: حضور تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ جهانی برای اولین بار نشان از به ثمر نشستن تلاش فدراسیون والیبال در اهداف عالی است.