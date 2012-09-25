اعتبارات بخش کشاورزی باید منجر به ایجاد ارزش افزوده شود

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست با مسئولان کشاورزی استان افزود: اعتبارات بخش توسعه کشاورزی باید به گونه ای هزینه و سرمایه گذاری شود تا ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند.

وی اظهار داشت: باید موانع فراروی توسعه بخش کشاورزی در استان و حوزه انتخابیه برداشته شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره زعفران در آزادشهر گفت: زعفران در این شهرستان می تواند یکی از پتانسیل های خوب اقتصادی محسوب شود.

صابری گفت: دولت باید از اقدام اقتصادی در بخش کشاورزی حمایت کند و جشنواره زعفران می تواند در پویایی و رونق کشت زعفران موثر باشد.

نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس به اعتبارات توسعه بخش کشاورزی استان اشاره و اضافه کرد: 192 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی استان تخصیص یافته است.