کمبود علائم رانندگی موجب بروز مشکلات ترافیکی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری پیش از ظهرسه شنبه در نشست شورای ترافیک استان افزود: به همین دلیل رانندگی در این شهرها به خصوص یاسوج مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: لازم است شورای ترافیک استان نسبت به اصلاح میادین، بلوارها، تقاطع ها و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در مناطق مختلف شهری استان اهتمام ورزد.

صابری تشکیل کمیته ای برای تعیین نقاط حادثه خیز ترافیکی یاسوج و سایر شهرهای این استان را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: این کمیته می تواند با شناسایی نقاط حادثه خیز و ترافیک زای این شهرها، راهکارهایی را برای رفع این مشکل و کاهش ترافیک به خصوص در یاسوج اتخاذ کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: باید هر چه سریعتر طرح ساماندهی ترافیک یاسوج و سایر شهرهای کهگیلویه و بویراحمد براساس نیازهای آینده این شهر تدوین شود.

وی همچنین خواستار برگزاری نشستهای مستمر شورای ترافیک برای حل معضلات ترافیکی در مناطق مختلف استان شد و گفت: فرهنگسازی نیز می تواند مهمترین نقش را در رفع مشکلات ترافیکی داشته باشد و لازم است در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.