روش جدید جراحی بیماران صرعی مقاوم به درمان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند ظهر سه شنبه در نشست خبری که در مرکز تحقیقات علوم و اعصاب بیمارستان خاتم الانبیاء برگزار شد، اظهارداشت: این روش جراحی توسط تیم مشترک ایرانی و آلمانی، برای کنترل بیماری مبتلایان به تشنج انجام می شود که درمان بیمار توسط دیگر روشهای دارویی جواب نمی دهد.

وی با اشاره به وجود بخش مجهز بیماران دچار تشنج در این بیمارستان، افزود: این روش برای کاهش آسیبهای تشنج، بر روی آن دسته از بیماران صورت می گیرد که تشخیص داده می شوند امکان کنترل بیماری آنها با روشهای دارویی وجود ندارد.

کولیوند از همکاری مشترک تیم تخصصی و فوق تخصصی برای شناسایی این دسته از بیماران در این بیمارستان خبر داد و گفت: این تیم به سرپرستی دکتر طاهری معاون درمان مرکز تحقیقات علوم و اعصاب بیمارستان خاتم الانبیاء تشکیل شده است.

وی با اعلام اینکه در این تیم مشترک متخصصین رشته های مختلف پزشکی از جمله روانپزشکان، چند جراح مغز و اعصاب، نورورادیولوژیست، روان شناس و... حضور دارند، افزود: اسفند سال گذشته 2 بیمار مقاوم به درمان توسط این تیم جراحی شدند که هم اکنون علائم تشنج در این دو نفر به طور کلی از بین رفته است.

مدیر بیمارستان خاتم الانبیاء ادامه داد: اخیرا نیز 6 بیمار که دو نفر آنها از جانبازان جنگ تحمیلی هستند، برای عمل جراحی انتخاب و جراحی آنها با موفقیت انجام شد.

کولیوند، کاهش هزینه های مالی جلوگیری از اعزام بیماران به خارج از کشور و نظارت بر روند درمان بیماران را از جمله مزیتهای انجام این روش در کشور دانست و افزود: هزینه اعزام و جراحی هر بیمار در خارج از کشور بین 60 تا 70 میلیون تومان است.

وی با اعلام اینکه هیچ پزشکی در کشور حاضر نیست مسئولیت این بیماران پس از عمل جراحی را در خارج از کشور بپذیرد، گفت: وقتی یک بیمار در داخل جراحی می شود، تمامی مسئولیت بر روند درمان او توسط تیم پزشکی صورت می گیرد و از این بابت جای هیچگونه نگرانی برای بیمار وجود دارد.

در ادامه دکتر طاهر طاهری معاون درمان مرکز تحقیقات علوم و اعصاب بیمارستان خاتم الانبیاء به تشریح جزئیات این روش جراحی پرداخت و گفت: بیش از 30 تا 40 درصد بیماران مصروع مقاوم به درمان هستند و از همین رو، بر اساس نوع تشنجی که آنها را درگیر ساخته است، درمانهای ویژه ای بر روی این قبیل بیماران صورت می گیرد.

سرپرست تیم جراحی، علت بروز صرع را ناشی از اختلالات ژنتیکی دانست و افزود: علت بروز بیماری می تواند از یک زایمان پرمخاطره شروع شده و در آینده منجر به تشنج شود. همچنین اختلالات متابولیکی، تغذیه ای و حتی دارویی نیز می تواند منجر به تشنج در فرد شود.

این جراح مغز و اعصاب بر ضرورت شناسایی و تشخیص به موقع بیماران مصروع برای درمان مناسب تاکید کرد و گفت: با هر بار تشنج، میزان زیادی از سلولهای عملکردی مغز حذف می شود و فرد برای تشنج مستعد می شود.

وی، هدف از این روش جراحی را کاهش شدت تشنج در بیماران عنوان کرد و افزود: کاهش داروی مصرفی، برگرداندن بیمار به زندگی طبیعی، کاهش اختلالات روحی و روانی و... از اهداف این جراحی است.

عضو شورای راهبردی شبکه ضایعات نخاعی کشوری با عنوان این مطلب که درمان قطعی بیماری را نمی توان شعار داد، گفت: این بیماران بعضا بین 4 تا 5 سال و برخی دیگر بیش از 10 سال تحت درمان بوده اند که در نهایت تشخیص داده شد با روش جراحی، می توان ضایعات تشنج را در آنها کم کرد.