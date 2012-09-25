اعزام زائران حج تمتع کرمان از هفته آینده آغاز می شود

روح الله پور شعبان در گفتگو با مهر اظهارداشت: هماهنگی های لازم برای اعزام زائران حج تمتع در استان کرمان انجام شده است و طبق برنامه زمانبندی شده این کاروانها به سرزمین وحی اعزام می شوند.

وی ادامه داد: نزدیک به دو هزار و 814 نفر کرمانی از فرودگاه کرمان به حج اعزام می شوند و تمامی اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است.

وی گفت: این افراد در قالب 13 کاروان و در شش پرواز از فرودگاه کرمان پرواز می کنند.

پور شعبان اولین پرواز را 10 مهرماه جاری اعلام کرد و گفت: آخرین کاروان نیز 12 مهر ماه اعزام می شوند و عملیات رفت زائران طی سه روز انجام می شود.

این مسئول از زائران خواست به تمام تذکرات داده شده از سوی دستگاههای ذی ربط در طول سفر دقت کنند تا از بروز هر مشکلی جلوگیری شود.

