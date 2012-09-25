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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

اولین انیمیشن بومی پیشگیری از وقوع جرم در کرمان تهیه شد

اولین انیمیشن بومی پیشگیری از وقوع جرم در کرمان تهیه شد

کرمان - خبرگزاری مهر: اولین انیمیشن بومی در جهت پیشگیری از وقوع جرم توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف بهره گیری از تکنولوژی روز در جهت اطلاع رسانی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم، نخستین انیمیشن بومی مربوط به پیشگیری از وقوع جرم با موضوع سرقت توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تهیه شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت:  یک سری انیمیشن جذاب با موضوعات مرتبط با پیشگیری ازوقوع جرم در دست تهیه است که این انیمیشن ها جهت بهره گیری عموم در وب سایت این معاونت به آدرس www.kermanpishgiri.ir  قرار گرفته است.

حمید خالقی افزود: با توجه به جذابیت و پند آموز بودن ، تدابیری اندیشیده شده که این انیمیشن های پیشگیرانه قابلیت ارسال توسط بلوتوث را داشته باشند.

شایان ذکر است که در این دست انیمیشن ها از لهجه کرمانی استفاده شده تا برجذابیت و به یادماندنی شدن پیام های پیشگیرانه افزوده شد.
 

کد مطلب 1704844

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