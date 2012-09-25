پیشرفت کارخانه تولید کنستانتره فسفات کوه "لار" چرام مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری صبح سه شنبه در نشستی با مدیرعامل شرکت بین‌المللی تحقیقات، صنعت و معدن "آیرما" در یاسوج، افزود: مشارکت جمعی سرمایه گذار ایرانی، اماراتی و هندی در این صنعت ضروری است و اگر سرمایه گذاری در این صنعت سه جانبه شود در احداث، توسعه و تامین منابع مالی و در عرضه محصولات و صادارات و همچنین در رقابت‌ و کیفیت ملی و جهانی توفیق بیشتری خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه بهره بانکی بالاست و تامین منابع هم دردسرهای خاص خود را دارد، عنوان کرد: با توجه به سود دهی و بازگشت سریع سرمایه در این صنعت مهم، سرمایه گذار در این صنعت باید بیشتر متکی به منابع و سرمایه مالی خود باشد.

صابری بر احداث هرچه سریع تر و نصب دستگاه‌های آن تاکید کرد و گفت: این کارخانه می تواند نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال در این استان داشته باشد.

استاندار اظهار داشت: اگر روند پیشرفت فیزیکی کارخانه شتاب گیرد، بسیاری از مشکلات از جمله تسهیلات ارزی و ریالی، معارضات اجتماعی و واگذاری زمین و دیگر مشکلات هم رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بین‌المللی تحقیقات صنعت و معدن "آیرما" نیز در این نشست گفت: دانش فنی این کارخانه از کشورهای چین و هند و اکتشافات از طریق شرکت‌های ایرانی و مشارکت و سرمایه گذاری هم از کشورهای ایران، امارات و هند است.

شهرام شریفی افزود: با حمایت، پیگیری و همکاری صادقانه مسئولین و استاندار استان و نگاه و سیاست کلی در حمایت بی‌دریغ از سرمایه گذاری و تولید، در این مدت کوتاه موانع و مشکلات آب، برق، گاز و زمین این پروژه با شتاب پیگیری و مرتفع شد.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تجهیزات و دستگاه‌های کارخانه نیز خریداری شده است، عنوان کرد: با حمایت و پیگیری مسئولین تمام توان خود را در هرچه سریعتر به اجرا درآوردن این پروژه به کار خواهیم بست.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان، کوه لار چرام بیش از 88 میلیون تن ذخیره فسفات دارد و به بیش از 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیازمند است.