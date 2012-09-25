چندین طرح عمرانی در قروه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه کشتی قروه در زمینی به مساحت 500 مترمربع و اعتبار اختصاصی هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات دور دوم سفر هیئت دولت به کردستان یکی از این طرح ها است.

کلنگ زنی سالن ورزشی چند منظوره تمرینی در شهرک امام خمینی (ره) قروه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و اعتبار اولیه دو میلیارد ریال و بهره برداری از طرح ساماندهی ورودی ناحیه منفصل شهری قلعه با 19هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت از دیگر طرح های بهره برداری شده در این هفته است.

اجرای هزار و 200 متر شبکه دفع فاضلاب و 13هزار متر شبکه روشنایی با صرف اعتباری بالغ بر10 میلیارد ریال از اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قروه از دیگر طرح های هفته دفاع مقدس بود که با حضور فرماندار، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولان شهرستان به بهره برداری رسید.