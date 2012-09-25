70 فرمانده لشکر پیروز ثامن الائمه در مشهد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پیشکسوتان لشکر77 پیروز ثامن الائمه قبل از ظهر سه شنبه در قرارگاه این لشگر در مشهد برگزار شد.

در این مراسم با حضور فرمانده لشکر 77 ثامن الائمه امیر جهانشاهی و ارشد عقیدتی سیاسی های ارتش در منطقه خراسان عباس مقدسیان از 14 نفر از فرماندهان و پیشکسوتان عملیات پیروز ثامن الائمه تقدیر شد.

طی این مراسم از مادر شهیدان هادی مسعودی پارسا و مسعود مسعودی پارسا و آزادمرد این عملیات سروان علی عشقی حسن آبادی و جانباز لشگر 77 ثامن الائمه سروان مهدی بر آبادی تقدیر و تکریم شد.

در این همایش از قهرمان دره شیلر امیر محمد کاظم تارخ، و فرماندهان غیور لشکر 77 ثامن الائمه امیر علی صدیق زاده، امیر روح الله سروری، امیر مرادی، امیرسپهدوست و امیر کیومرث میر شکرایی تجلیل شد.

در ادامه این همایش از بیسیم چی لشگر 77 ثامن الائمه نژاد اکبری، تخریب چی لشکر سروان طحان و سرباز وظیفه رشیدیان توسط فرماندهی لشکر ثامن الائمه تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم خانواده شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، فر ماندهان نظامی وانتظامی، مدیر کل بنیاد شهید و یادگاران هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند.

گفتنی است لشکر 77 ثامن الائمه 70 فرمانده یادگار عملیات های دفاع مقدس دارد و این لشکر 137 شهید در عملیات ثامن الائمه تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است.