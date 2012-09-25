صبر و استقامت خانواده معزز شهدای انقلاب ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده دو شهید سرفراز روستای کوله از توابع بخش سارال شهرستان دیواندره اظهار داشت: آنچنان که مقام معظم رهبری فرمودند: "شهیدان این خطه مظلومانه تر و غریبانه تر به شهادت رسیدند و خانواده هاى آنها صبر دشوارترى کردند".

وی افزود: ضروری است با خدمتی مضاعف به این خانواده های گرانقدر برای رفع مسائل و مشکلات آنان تلاش کنیم و به همین دلیل باید از تمامی فرصت های موجود برای خدمت بهتر به خانواده های این عزیزان استفاده کرد.

فرماندار دیواندره ادامه داد: خوشبختانه دولت گام های خوبی برای خدمت به خانواده معزز شهدا برداشته است و این مهم در آینده ادامه داشته و رویه خدمتگزاری مضاعف می شود.

گفتنی است در همین روز با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان در مزار شهدای این روستا، گلزار دو شهید والا مقام این روستا عطر افشانی و غبار روبی شد.