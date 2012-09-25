تدارک تیم فوتسال مقاومت برای لیگ دسته اول باشگاه های کشور

مصیب دهبالایی مدیر عامل باشگاه مقاومت البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این باشگاه برای فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور اظهار داشت: هدف ما این است که یک تیم قدرتمند را برای فصل جدید لیگ دسته اول فوتسال آماده کنیم و تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا روند رو به رشد خود را ادامه دهیم تا نماینده خوبی برای استان البرز باشیم.

وی ادامه داد: قصد داریم از تاریخ 10 مهر ماه از بازیکنان خوب و مستعد استان تست گرفته شود تا بهترین ها را برای تیم فوتسال مقاوت انتخاب کنیم.

دهبالایی تصریح کرد: برگزاری تمرینات و گرفتن تست از بازیکنان قرار است در سالن مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج بر گزار شود.

مدیرعامل باشگاه مقاومت در پایان یادآور شد: زمان برگزاری این تست ها از ساعت 14 الی 18 خواهد بود و تلاش خواهیم کرد از پتانسیل موجود در استان برای تشکیل تیمی قدرتمند بهره بگیریم.

تیم فوتسال مقاومت موفق شد در لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور به عنوان نایب قهرمانی برسد و جواز حضور در مسابقات لیگ دسته اول کشور را کسب کند.