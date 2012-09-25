نمایشگاه عکس، پوستر و کتاب دفاع مقدس در دهگلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام هفته دفاع مقدس و با هدف تجدید خاطره ای رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی برای آشنایی جوانان و نوجوانان این نمایشگاه در شهرستان دهگلان برپا شده است.

در این نمایشگاه 300 قطعه عکس و پوستر به معرض نمایش گذاشته شده است که علاقمندان در دو نوبت صبح از ساعت 9 تا 12 و عصر 15 تا 19 می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

همچنین در این نمایشگاه 500 عنوان کتاب با محوریت دفاع مقدس و انقلاب وجود دارد که بازدید کنندگان می توانند از این کتب نیز بهره لازم را ببرند.

این نمایشگاه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در میدان معلم برپا و به ‌مدت هفت روز دایر است.