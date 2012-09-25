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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

سلاجقه:

دمای هوا در کرمان کاهش می یابد/ آغاز بارندگی در جنوب کرمان

دمای هوا در کرمان کاهش می یابد/ آغاز بارندگی در جنوب کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل هواشناسی کرمان از کاهش دمای هوای کرمان طی روزهای آینده خبر داد.

مریم سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق نقشه های هواشناسی با ورود سامانه جدید به استان کرمان طی روزهای آینده شاهد افت دما در این استان خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به ورود سامانه بارش زا به جنوب استان کرمان اظهارداشت: بارشهای پراکنده در جنوب استان کرمان آغاز شده است.

وی در ادامه به افزایش ابر و همچنین رطوبت هوا در جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته در حال حاضر بهترین شرایط برای آغاز کاشت سیب زمینی و پیاز طرح استمرار در جنوب استان کرمان مهیا شده است.

سلاجقه همچنین از احتمال رگبار شدید در برخی مناطق جنوب استان کرمان خبر داد.

کد مطلب 1704855

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