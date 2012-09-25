  1. استانها
  2. کردستان
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

رضائی:

شهدا سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

شهدا سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

دهگلان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهگلان راه شهدا را استمرار حرکت انبیا الهی برشمرد و گفت: همه ما وظیفه داریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم و به خوبی از آرمان های آنان پاسداری کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان شهرستان دهگلان اظهار داشت: عزت، سربلندی، امنیت و استقلال ایران اسلامی مرهون خون شهدا است و شهدا با نثار جان خود به ما درس آزادگی، شهادت طلبی، ایثار، ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویان و مستکبران را دادند.

وی شهدا را سمبل افتخار و آبرو برای نظام و انقلاب دانست و افزود: برگزاری چنین یادواره هایی فرصتی مناسب برای تبیین اهداف و آرمان های شهدا و آشنا کردن نسل جوان و حاضر است.

فرماندار دهگلان رمز پیروزی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس را وحدت و اطاعت بی چون و چرا از ولی فقیه دانست و بر ادامه راه آنان تاکید کرد.

رضائی با محکوم کردن اهنات به ساحت پیامبر اعظم (ص) گفت: توهین به ساحت پیامبر اعظم (ص) در قالب فیلم موهن، اتحاد جامعه مسلمان دنیا را در برابر این اقدام بی شرمانه در پی داشت.

وی افزود: هدف اصلی از ساخت این فیلم و پخش آن مبارزه با اصل اسلام و انحراف اذهان عمومی مردم دنیا علیه این دین مبین و نبی اکرم (ص) است.

فرماندار دهگلان اظهار داشت: استکبار و صهیونیسم از قدرت گرفتن و یکپارچگی امت اسلام در سرتاسر دنیا که امروز شاهد رشد و فراگیر شدن آن هستیم هراس دارند و برای دست یافتن به مقاصد ضد اسلامی خود از هیچ جنایت و توطئه ای فروگذار نیستند.

کد مطلب 1704856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها