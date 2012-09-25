به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ترکی را در امر قضاوت این بازی که روز چهارشنبه 5 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود، حسن کامرانیفر و مصطفی فراهانی همراهی میکنند.
در همین چارچوب دیدار پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان هم با قضاوت احمد صالحی برگزار میشود. کمکهای صالحی در این بازی محمدرضا ابوالفضلی و سعید قاسمی هستند.
- اسامی داوران دیدارهای هفته دهم رقابتهای لیگ برتر باشگاه کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه - 5/7/91
* گهر دورود - نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: غلام آموزگار و علی اکبر عظیمپور، داور چهارم: رضا کرمانشاهی
ناظر بازی: علیرضا یزدانی، نماینده فدراسیون: محمدرضا امامی
* پیکان تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران
داور: سیدحسین زرگر، کمکها: بهرام کیانی و رضا عبدوس، داور چهارم: غلامرضا جباری
ناظر بازی: ابوطالب طاهریان، نماینده فدراسیون: یدالله سلیمانی
* ذوبآهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: علی میرزابیگی و محمدرضا غنو، داور چهارم: موعود بنیادی فر
ناظر بازی: صفدر احمدی، نماینده فدراسیون: آلبرت گریگوریان
* فجر سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه دستغیب شیراز
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: بابک داوری و سجاد طوری، داور چهارم: بابک وسیله بر
ناظر بازی: ابراهیم میرزابیگی، نماینده فدراسیون: مصطفی حکمت شعار
* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن ترکی، کمکها: حسن کامرانیفر و مصطفی فراهانی، داور چهارم: حسن اکرمی
ناظر بازی: ایرج نظری، نماینده فدراسیون: محمد غضبان
پنجشنبه - 6/7/91
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 17:25، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: تورج حقوردی کمکها: رسول فروغی و آرمان اسعدی، داور چهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر بازی: غلامرضا بهروان، نماینده فدراسیون: صادق صدیقی
* پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سیداحمد صالحی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید قاسمی، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی
ناظر بازی: اسماعیل صفیری، نماینده فدراسیون: مصطفی شهبازی
* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: جمشید دانش مهر، کمکها: داود رفعتی و حسن ظهیری، داور چهارم: محمد کمانی
ناظر بازی: حیدر شکور، نماینده فدراسیون: غلامحسین بهنیا
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