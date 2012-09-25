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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

هفته دهم لیگ برتر فوتبال/

ترکی دیدار صنعت نفت - استقلال را سوت می‌زند/ صالحی داور بازی پرسپولیس

ترکی دیدار صنعت نفت - استقلال را سوت می‌زند/ صالحی داور بازی پرسپولیس

کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال تهران در چارچوب هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به محسن ترکی سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ترکی را در امر قضاوت این بازی که روز چهارشنبه 5 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود، حسن کامرانی‌فر و مصطفی فراهانی همراهی می‌‎کنند.

در همین چارچوب دیدار پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان هم با قضاوت احمد صالحی برگزار می‌شود. کمک‌های صالحی در این بازی محمدرضا ابوالفضلی و سعید قاسمی هستند.

- اسامی داوران دیدارهای هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور به شرح زیر است:
چهارشنبه - 5/7/91
* گهر دورود - نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: غلام آموزگار و علی اکبر عظیم‌پور، داور چهارم: رضا کرمانشاهی
ناظر بازی: علیرضا یزدانی، نماینده فدراسیون: محمدرضا امامی

* پیکان تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران
داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: بهرام کیانی و رضا عبدوس، داور چهارم: غلامرضا جباری
ناظر بازی: ابوطالب طاهریان، نماینده فدراسیون: یدالله سلیمانی

* ذوب‌آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: علی میرزابیگی و محمدرضا غنو، داور چهارم: موعود بنیادی فر
ناظر بازی: صفدر احمدی، نماینده فدراسیون: آلبرت گریگوریان

* فجر سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه دستغیب شیراز
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: بابک داوری و سجاد طوری، داور چهارم: بابک وسیله بر
ناظر بازی: ابراهیم میرزابیگی، نماینده فدراسیون: مصطفی حکمت شعار

* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و مصطفی فراهانی، داور چهارم: حسن اکرمی
ناظر بازی: ایرج نظری، نماینده فدراسیون: محمد غضبان

پنجشنبه - 6/7/91
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 17:25، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: تورج حق‌وردی کمک‌ها: رسول فروغی و آرمان اسعدی، داور چهارم: غلامرضا مستقیم
ناظر بازی: غلامرضا بهروان، نماینده فدراسیون: صادق صدیقی

* پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سیداحمد صالحی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید قاسمی، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی
ناظر بازی: اسماعیل صفیری، نماینده فدراسیون: مصطفی شهبازی

* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: جمشید دانش مهر، کمک‌ها: داود رفعتی و حسن ظهیری، داور چهارم: محمد کمانی
ناظر بازی: حیدر شکور، نماینده فدراسیون: غلامحسین بهنیا

کد مطلب 1704858

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