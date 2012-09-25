به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ترکی را در امر قضاوت این بازی که روز چهارشنبه 5 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود، حسن کامرانی‌فر و مصطفی فراهانی همراهی می‌‎کنند.

در همین چارچوب دیدار پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان هم با قضاوت احمد صالحی برگزار می‌شود. کمک‌های صالحی در این بازی محمدرضا ابوالفضلی و سعید قاسمی هستند.

- اسامی داوران دیدارهای هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 5/7/91

* گهر دورود - نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: غلام آموزگار و علی اکبر عظیم‌پور، داور چهارم: رضا کرمانشاهی

ناظر بازی: علیرضا یزدانی، نماینده فدراسیون: محمدرضا امامی

* پیکان تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران

داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: بهرام کیانی و رضا عبدوس، داور چهارم: غلامرضا جباری

ناظر بازی: ابوطالب طاهریان، نماینده فدراسیون: یدالله سلیمانی

* ذوب‌آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 17:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: علی میرزابیگی و محمدرضا غنو، داور چهارم: موعود بنیادی فر

ناظر بازی: صفدر احمدی، نماینده فدراسیون: آلبرت گریگوریان

* فجر سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه دستغیب شیراز

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: بابک داوری و سجاد طوری، داور چهارم: بابک وسیله بر

ناظر بازی: ابراهیم میرزابیگی، نماینده فدراسیون: مصطفی حکمت شعار

* صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و مصطفی فراهانی، داور چهارم: حسن اکرمی

ناظر بازی: ایرج نظری، نماینده فدراسیون: محمد غضبان

پنجشنبه - 6/7/91

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 17:25، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: تورج حق‌وردی کمک‌ها: رسول فروغی و آرمان اسعدی، داور چهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر بازی: غلامرضا بهروان، نماینده فدراسیون: صادق صدیقی

* پرسپولیس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سیداحمد صالحی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید قاسمی، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی

ناظر بازی: اسماعیل صفیری، نماینده فدراسیون: مصطفی شهبازی

* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 17:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: جمشید دانش مهر، کمک‌ها: داود رفعتی و حسن ظهیری، داور چهارم: محمد کمانی

ناظر بازی: حیدر شکور، نماینده فدراسیون: غلامحسین بهنیا