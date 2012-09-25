به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: مرکز مبادلات ارزی امروز شاهد استقبال متقاضیان دریافت ارز است. براساس طرح جدید عرضه ارز، مقرر شده است ارز مورد نیاز اولویت‌های 3 تا 5 از محل ارز حاصل از 5/14 درصد درآمد نفت و صندوق توسعه ملی تامین شود.



با توجه به زمان‌بر‌بودن مراحل اجرای تامین ارز واردکنندگان کالا، اجرای این طرح موجب شده است‌ تا تمام اقدامات مورد نیاز در این فرآیند در یک مکان واحد به انجام برسد، بنابراین در این مرکز همه دست اندرکاران از جمله نماینده بانک مرکزی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانکهای عامل برای ارائه خدمات متمرکز ، مستقر شده‌اند.



صبح امروز معاون ارزی بانک مرکزی نیز با حضور در مرکز مبادلات ارزی همزمان با اعلام نرخ ارز غیرمرجع در جریان نحوه خدمات رسانی دست‌اندرکاران دستگاههای ذی‌ربط قرار گرفتند.

