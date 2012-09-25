برنامه جامع خانواده پایدار در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی قبل از ظهر سه شنبه در نشست مشترک خبری کارگروه رسانه و مطبوعات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: برنامه خانواده پایدار به منظور تحکیم بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق در دهه کرامت به صورت آزمایشی در دو مجتمع قضایی شهید مطهری و بهشتی اجرا شده است.

وی ادامه داد: این برنامه به منظور افزایش مهارت ها و آگاهی های لازم برای قشر جوان در زمینه انجام ازدواج آگاهانه، آسان و به هنگام و آموزش زندگی مشترک با هدف کاهش آمار طلاق و آسیب های ناشی از جدایی با همکاری مشترک استانداری و دادگستری استان و تعدادی از ادارات و سازمان های مرتبط با مسائل فرهنگی، تربیتی و خانواده تدوین شده است.

ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین

حجت الاسلام شریعتی عنوان کرد: در کنار هر مجتمع قضایی یک مجتمع ارائه خدمات مشاوره تاسیس شده و هر زوجی که به دادگستری مراجعه کند قبل از ابطال تمبر هزینه دادرسی و قبل از پذیرش دادخواست تنظیمی خواهان و خوانده به واحد مشاوره ارجاع داده می شوند تا با ارائه مشورت و آموزش لازم آنها را از جدایی منصرف کنند.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: اگر مشاورین در پایان بررسی ها به این نتیجه رسیدند که زندگی زناشویی قابل تداوم نیست آنگاه زوجین می توانند از هم جدا شوند.

وی در خصوص مشاورینی که برای این برنامه به کار گرفته شده اند، افزود: مشاورینی که تمایل داشتند در این طرح همکاری کنند مورد شناسایی قرار گرفتند و صلاحیت علمی آنها مورد بررسی قرار گرفت و دو دوره مصاحبه علمی توسط اساتید کشوری و استانی صورت گرفت.

پذیرش 58 مشاور برای حضور در برنامه جامع خانواده پایدار

حجت الاسلام شریعتی از پذیرش 58 مشاور در طرح جامع خانواده پایدار خبر دادو افزود: مشاورین متقاضی برای حضور دراین طرح با 60 ساعت برنامه آموزشی و با انجام آزمون کتبی و مصاحبه عملی مورد پذیرش قرار گرفتند.

وی توضیح داد: برنامه جامع خانواده پایدار در راستای بیانات مقام معظم رهبری و تحقق اصول ۲۱-۲۰-۱۰قانون اساسی مبنی بر توجه به خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی و انجام تمام برنامه ریزی های اجتماعی در راستای استحکام خانواده و همچنین بندهای ۱۴ و ۱۵ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در تاکید بر تقویت نهاد خانواده و اصول منشور تربیتی نسل جوان درباره فرهنگ ازدواج تدوین شده است.

وی افزود: این برنامه طی چندماه مورد بحث و بررسی قرار گرفته پس از انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی و با توجه به ملاحظه اقتضائات منطقه ای، استانی و با بهره گیری از نظر صاحب نظران و کارشناسان تصویب و تدوین شد.

وی با ارائه توصیه ای به زوج های جوان افزود: زوج های جوان باید توجه داشته باشند که مراجعه به مراجع قضایی برای حل مشکلات خانوادگی وبرطرف کردن مشکلات زندگی آنها چندان موثر نیست و آنها را بیشتر به طلاق و جدایی می کشاند.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: مراجع قضایی به دلیل حجم بالای پرونده ها نمی توانند در راستای اصلاح یکی از زوجین اقدام کنند و در این زمینه خانواده ها و والدین می توانند با راهنمایی و مراجعه آنها به روانشناسان و مشاورین زوجین را به ادامه زندگی ترغیب کنند.

نقش خانواده

وی با اشاره به نقش خانواده بیان کرد: خانواده یکی از مهم ترین نهادها و کانون های اجتماعی است و نقش آن در سلامت جامعه غیرقابل انکار است چرا که اگر خانواده ها سالم و پایدار باشد می تواند در سلامت اجتماع و پیشبرد اهداف نظام نقش بسیاری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: خانواده در سلامت و ناهنجاری های جامعه ایفای نقش می کند و اگر بخواهیم ناهنجاری ها کاهش یابد و هنجارهای جامعه افزایش یابد حتما باید به نهاد خانواده بیش از بیش توجه شود.

وی گفت: در جامعه ما به خاطر وضعیت ازدواج، چگونگی و مدیریت زندگی مشترک و علل وقوع ازدواج و روش پیوند زن و شوهر مشکلاتی در خانواده ها مشاهده شده که گاهی این مشکلات عمیق و منجربه طلاق می شود.

وی افزود: آمار بالای طلاق و طلاق توافقی در سال های ابتدای زندگی زوجین نشان دهنده این است که باید در زمینه نهاد خانواده بیشتر کار شود و مسئولان بخش های مختلف به ویژه مسئولین فرهنگی، اجتماعی و رسانه ها در موضوع خانواده تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه متولیان فرهنگی باید مهارت ها و آموزش های لازم به خانواده ها و جوانان را ارائه کنند، افزود: نیاز است چگونگی شکل گیری زندگی مشترک و اداره کردن آن به جوانان و خانواده های آنان در راستای تحکیم بنیان خانواده انجام شود.

تشکیل بنیاد صیانت از نهاد خانواده در خراسان رضوی

وی تاکید کرد: در زمینه چگونگی مدیریت زندگی مشترک اقدامات زیادی صورت گرفته اما این کافی نیست چرا که دلیل این امر آمار بالای طلاق به ویژه طلاق های توافقی در سال های اولیه زندگی در استان است.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی از تشکیل بنیاد صیانت از نهادخانواده در این استان خبر داد و افزود: بنیاد صیانت از خانواده در استان برای حفظ نهاد خانواده تشکیل خواهد شد.

وی هدف از تشکیل این بنیاد را افزایش سطح امنیت در نهاد خانواده همچون حفظ تحکیم بنیاد خانواده و کاهش آمار طلاق برشمرد.