مدیرکل جدید زندانهای آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، امروز سه شنبه مراسم معارفه مدیر کل جدید زندان های استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس سازمان زندان ها، اقدامات تامینی ، تربیتی وهیئت همراه وبا حضور ریاست دادگستری آذربایجان شرقی و شورای قضایی استان تشکیل شد.

مدیر کل جدید زندان های آذربایجان شرقی آماده سازی بسترهای مناسب و تغییرهای رفتاری مخرب مجرمان را به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان امور زندان ها برشمرد و افزود: تشویق زندانیان در شرکت و اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در محیط زندان زمینه ساز ایجاد بسترهای مناسب برای بازگشت آنان در آغوش جامعه و خانواده و کاهش آسیب اجتماعی است.

بنی هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدالت بعنوان نقطه اشتراک رسالت پیامبران اظهار داشت: اسلام دینی دانش بنیان و عدالت محور است و اقامه عدل و گسترش عدالت هدف اصلی همه انبیای الهی است.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز با تاکید به سه عنصر اصلی احکام اسلامی گفت: خداوند معجزات استدلاهای عقلی و میزان را در اختیار پیامبران گذاشت تا عدالت را در جوامع پیاده کنند.

غلامحسین اسماعیلی اضافه کرد: مجریان عادل و توانمند در برابر قانون گریزان و تعدیگری آنها قرار می گیرند که نتیجه آن اجرای احکام حبس است.

رئیس سازمان زندان ها در پایان گفت: اجرای احکام قضایی در اهتمام به اصل اصلاح و بازپروری افرادی که به هر دلیل مشکل رفتارهای اجتماعی دارند است و نیروهای سازمان زندان ها نقش موثری در این زمینه دارند.