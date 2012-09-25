به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به تداوم اهانت و استهزاء رسانه‌های غربی به ساحت پاک رسول الله (ص) اظهار داشت: موضوع استهزاء انبیای الهی به ویژه پیامبر اکرم (ص) در دستور کار اتاق فکر غرب علیه اسلام است، این مسئله باید در مجمع عمومی سازمان ملل از سوی نمایندگی کشورهای اسلامی مطرح و جلوی آن گرفته شود.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: در کنگره جهانی حج امسال در مکه معظمه و مدینه منوره هم باید این موضوع از سوی مسلمانان مورد مداقه قرار گیرد و پاسخی دندان شکن به اهانت کنندگان داده شود و ملت و دولت عربستان بنا به خصوصیت واقع شدن خانه خدا و مرقد رسول الله(ص) باید حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی افزود: موضوع اهانت به مقدسات یک دسیسه جهانی توسط صهیونیسم علیه ادیان ابراهیمی است. اگر امروز جلوی آن گرفته نشود فردا دیر است، تاکنون بیش از یکصد تن در تظاهرات اعتراض آمیز علیه اهانت غربی‌ها به رسول‌الله (ص) به شهادت رسیدند؛ اگر 10 برابر این هم جانشان را فدا کنند جا دارد که روند اهانت به مقدسات متوقف شود.

حبیبی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس تهدیدهای نظامی صهیونیست‌ها علیه ایران را تو خالی توصیف کرد و گفت: توان رزمی، پیشرفت فوق‌العاده صنایع نظامی، روحیه جمعی ملت ما و نیرو های مسلح در یک حالت آماده باش برای هر گونه تهدیدی هستند؛ اگر صهیونیست‌ها حماقت کنند برای آنها جهنمی خواهیم ساخت که از روی زمین محو شوند.

دبیرکل حزب مؤتلفه یادآور شد: رزمندگان بسیجی ما در انتظار روزی هستند که سینه به سینه صهیونیست‌ها ظاهر شوند و انتقام خون شهدای فلسطین در قانا و دیر یاسین و شهدای جنگ 33 روزه و 22 روزه را بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی افزود: حجم عظیمی از منابع ارزی در دست شرکت ملی نفت، صادر کنندگان محصولات پتروشیمی و نیز صندوق توسعه ملی است، امیدواریم با ورود چنین حجم عظیمی از ارز به بازار مبادلات ارزی قیمت ارز در جایگاه واقعی نشانده شود.

حبیبی افزود: قیمت ارز باید در داخل تعیین شود، نباید عمده‌ای در خارج از مرزهای کشور قیمت خود را به ما تحمیل کنند؛ ذخایر طلا و ارز کشور ذخایر قابل اطمینانی است، در صورت لزوم این ذخایر هم باید به کار گرفته شود تا ارزش پول ملی حفظ شود، ما برای دولت در این مورد آرزوی موفقیت داریم، البته شرط این موفقیت اعمال نظرات کارشناسی و مدیریت توانمند است.

دبیرکل حزب مؤتلفه در مورد دستگیری فائزه هاشمی و احضار مهدی هاشمی به دادگاه اظهار داشت: عدالت قضایی حکم می‌کند هر کس مرتکب جرمی شده حکم دادگاه درمورد او اجرا و اگر در مرحله اتهام است به اتهامات او رسیدگی به عمل آید.

وی ادامه داد: ملت ما از فتنه عبورکرده است و هرکس سهمی در این فتنه داشته باید پاسخگو باشد؛ منتهی باید مراقب بود برخی مسائل اصلی کشور را با بزرگ کردن این اخبار تحت الشعاع قرار ندهند، رسیدگی به پرونده‌ها باید بدون حاشیه‌سازی صورت گیرد و هر آنچه حکم قاضی است به دیده احترام نگریسته شود و وابستگی افراد به مقامات هیچ اثری در روند کار قضایی نداشته باشد.

حبیبی همچنین با تکریم یاد شهدای انقلاب و دفاع مقدس، سالروز شکست حصر آبادان را گرامی داشت و افزود: شکست حصر آبادان، اولین پیروزی ایران پس از سقوط بنی‌صدر و یک دست شدن قوای نظامی کشور بود؛ این پیروزی سر آغاز پیروزی‌های بزرگ در دفاع مقدس شد.

دبیرکل حزب مؤتلفه در پایان در خصوص مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: دهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی انشاء‌الله 13 مهرماه جاری برگزار خواهد شد؛ در این نشست مروری بر عملکرد سه ساله حزب و چشم‌انداز آینده خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجمع عمومی، اعضای شورای مرکزی جدید و نیز خط مشی آینده سه ساله حزب را تعیین خواهد کرد؛ تداوم پویشی که حزب موتلفه اسلامی از حدود ده سال قبل در موضوع جوانگرایی و ارتقاء سطح حضور بانوان و سایر امور شروع کرده است، در مجمع دهم نیز مورد تاکید قرار خواهد گرفت.