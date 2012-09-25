گلستان رتبه اول مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امید محمدی ظهر سه شنبه در بازدید از مسکن مهر شهرستان علی آبادکتول، از شرکت تعاونی مسکن مهر فاضل آباد خواستند هر چه سریعتر نسبت به واگذاری پروژه فوق به افراد واجد شرایط اقدام کند.

وی اظهار داشت: پروژه مسکن مهر شهر فاضل آباد دارای 220 واحد مسکونی دو طبقه است.

محمدی گفت: این طرح از 200 میلیون ریال تسهیلات کم بهره مسکن مهر نیز برخوردار بوده و توسط بنیاد مسکن استان احداث گردیده است .

محمد تقی زمانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن گلستان نیز گفت: با توجه به اتمام عملیات ساخت و ساز در پروژه مسکن مهر فاضل آباد، لازم است که هر چه سریعتر موانع موجود در واگذاری پروژه فوق مرتفع شود.

مسکن مهر در 14 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت گلستان در دست اجراست.