نقش دانشجویان در دفاع مقدس در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین مجمع عالی بسیج خراسان جنوبی، اظهارداشت: با توجه به اهداف شوم دشمنان اسلام در جنگ نرم که جوانان را هدف قرار داده باید این تهدیدات برای دانشجویان شفاف سازی شده و اهداف، ارزشها و آرمان های دفاع مقدس تبیین شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیرجند به نقش دانشجویان این دانشگاه در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دانشگاه بیرجند در جنگ تحمیلی نقشی مهمی را ایفا کرده است.

افضلی از اشتغال به تحصیل 600 دانشجو در دانشگاه بیرجند در دوران جنگ خبر داد و گفت: از این تعداد 200 دانشجو دختر و 400 دانشجو پسر بودند.

وی با بیان اینکه با آغاز جنگ تحمیلی 120 دانشجوی داوطلب از این دانشگاه عازم جبهه‌ های نبرد حق علیه باطل شدند، افزود: این دانشجویان در عملیات‌های کربلای چهار و پنج موفق به ایفای نقش شدند.

رئیس شورای بسیج اساتید خراسان جنوبی در پایان به نقش شورای بسیج در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: ایجاد حلقه ‌های صالحین، شناسایی شبهات و تهدیدات فرهنگی پنهان و آشکار، تشکیل و توسعه هسته ‌های علمی و ایجاد تعامل با سطوح مختلف مدیریتی از وظایف این شورا است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به وظایف کمیسیون ‌های 10 گانه مجمع عالی بسیج استان، گفت: موج آفرینی، جهت دهی، شکل دهی و برنامه ریزی از اهم وظایف این کمیسیون ‌ها است.

حمیدرضا وردی اظهارداشت: در این راستا جذب حداکثری فرهنگیان به بسیج، استفاده از ظرفیت ‌های علمی و فکری، سازماندهی و حضور سازمان یافته فرهنگیان در ماموریت‌ های بسیج، شناسایی، جذب و تقویت نخبگان فرهنگی بسیجی در راستای تحقق اهداف انقلاب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه حلقه های صالحین نقش بسزایی در افزایش معرفت دانش آموزان دارد، بر ایجاد زمینه ‌های ارتباط مستمر از طریق گسترش جلسات حلقه‌ های صالحین تاکید کرد.

وردی در پایان تحول اداری، فرهنگی و اجتماعی، تربیت و آموزش، اقتصادی، توسعه بسیج، بصیرت افزایی و روشنگری، علمی و پژوهشی، پیگیری فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بانوان و امنیتی دفاعی را از جمله کمیسیون‌ های 10 گانه مجمع عالی بسیج استان ذکر کرد.