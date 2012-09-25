به گزارش خبرنگار مهر، ماجرا از پنج شنبه هفته گذشته پس از بازی با الاهلی عربستان و مصاحبه احمد جمشیدیان آغاز شد. جمشیدیان در آن مصاحبه با اشاره به اینکه چیدمان بازیکنان در سپاهان سلیقه ای است، اعلام کرد اگر تا نیم فصل لیگ برتر در سپاهان نیمکت نشین باشد از این تیم جدا خواهد شد. جمشیدیان سخنان خود در آن مصاحبه را بار دیگر بعد از برد مقابل پرسپولیس تکرار کرد و نشان داد در تصمیم خود برای جدایی از سپاهان مصمم است.

اعتراضات دروازه‌بان جدید سپاهان

اما مسئله ای که باعث شد موضوع اعتراض به نیمکت نشینی در سپاهان به حاشیه ای تازه در این تیم مبدل شود، مصاحبه محمدباقر صادقی دروازه بان جوان سپاهان بود که پس از سه هفته نیمکت نشینی و حضور رضا محمدی به جای او درون دروازه سپاهان، سخنان جمشیدیان را البته به نوعی دیگر تکرار کرد.

صادقی با اشاره به اینکه برایش بین سپاهان و استقلال و پرسپولیس فرقی ندارد، گفت: شرط اولم این بود که به تیمی بروم و بازی کنم بنابراین به تیمی آمدم که به من قول دادند بازی کنم. در هر صورت فعلا شرایط اینگونه نشده و چون اول فصل صحبت‌هایم را کرده بودم، شاید نیم‌فصل از سپاهان جدا شوم.

کاری غیر حرفه‌ای در آستانه صعود سپاهان

اینکه انجام چنین مصاحبه هایی در این مقطع از فصل که سپاهان علاوه بر رقابت با تیم های لیگ برتری در لیگ قهرمانان آسیا نیز نبرد سرنوشت سازی را پیش رو دارد، چه پیامدها و حواشی را در پی خواهد داشت، شاید یک روی ماجرا باشد. اما به نظر می رسد نکته مهم تر، انتظارات عجیب و غیر حرفه ای بازیکنانی باشد که مدعی حضور در لیگ حرفه ای هستند.

نیمکت نشینی بازیکنان که در فوتبال دنیا امری بدیهی و عادی به نظر میرسد، در فوتبال ایران به مذاق خیلی از بازیکنان خوش نمی آید. موضوعی که در فصل نقل و انتقالات نیز از جمله دغدغه های برخی بازیکنان برای عقد قرارداد با تیم های لیگ برتری بود. امری که به جرات می توان گفت فقط در فوتبال ایران شاهد آن هستیم.

مصاحبه‌های اعتراضی در دنیا رسم نیست

اینکه لازمه موفقیت هر تیم فوتبالی علاوه بر داشتن بازیکنان موثر و قوی در میدان بهره مندی از نیمکتی قوی و قابل اتکاست، موضوعی غیر قابل انکار است. کم نیستند بازیکنان مشهوری که در تیم های بزرگ و حرفه ای دنیا به دلایل مختلف نیمکت نشین بوده اند و اگر قرار بود آن ها هم به سبک بازیکنان وطنی به این امر معترض باشند، باید هر روز شاهد مصاحبه های اعتراضی بازیکنان نیمکت نشین تیم هایی مانند رئال مادرید یا بارسلونا بودیم.

مهمترین نکته ای که در مصاحبه روزهای گذشته محمدباقر صادقی به چشم می آید، ادعای این بازیکن مبنی بر قول مسئولان سپاهان برای بازی دادن به اوست. موضوعی که اساساً نقش سرمربی و کادر فنی یک تیم فوتبال در بررسی عملکرد بازیکنان و استفاده از آن ها در میدان بر اساس عملکردشان را زیر سوال می برد.

شرط نه چندان معقولانه صادقی

صادقی چطور انتظار دارد با وجود عملکرد نه چندان مطلوبش در شماری از بازیهای لیگ برتر و وجود رقبای سرسختی همچون رضا محمدی روی نیمکت سپاهان، کرانچار از او به صورت ثابت در دروازه استفاده کند، آیا صادقی در هنگام عقد قرارداد با سپاهان و قول گرفتن از مسئولان این تیم برای بازی ثابت در ترکیب سپاهان، حاضر بود خودش نیز به مسئولان این تیم قول بدهد که در بازی های لیگ برتر عملکرد مورد انتظار آنها را داشته باشد و گل نخورد.

آیا بهتر نیست این بازیکنان به جای انجام مصاحبه های اعتراضی و تهدید به جدایی، تلاش خود را در تمرینات بیشتر کنند و با شناخت نقاط ضعف خود و رفع آن ها کادر فنی را برای بهره بردن از توانایی های خود مجاب کنند.

بازیکنان نمی‌توانند به راحتی از تیم جدا شوند

در این زمینه با حسین چرخابی از پیشکسوتان و مربیان فوتبال اصفهان صحبت کردیم. چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر سخنان خود را اینگونه آغاز می کند:فوتبال حرفه ای طبق مقررات یک حقی به بازیکن و حقی به باشگاه می دهد. وقتی قرارداد بازیکنی تمام شود می تواند باشگاه را ترک کند و به جای دیگر برود. من اطلاع ندارم که قرارداد آقای جمشیدیان و صادقی در نیم فصل تمام می شود یا خیر ولی قدر مسلم حداقل تا پایان فصل قرارداد دارند و این یعنی از نظر قانونی نمی توانند این کار را انجام دهند و باشگاه هم در این زمینه حق دارد و تنها زمانی می تواند به بازیکنان اجازه جدایی دهد که قراردادی نداشته باشند مثل آقای بنگر و حسینی که قراردادشان تمام شده بود.

وی ادامه می دهد: من یک زمانی مربی جمشیدیان بودم. ایشان بازیکن بسیار با اخلاق و تحصیل کرده ای است منتها باید بداند که نظر مربی شرط چیدمان یک تیم است و به هرحال آقای کرانچار نظرش این است و تا الان هم در کارش موفق بوده است.

خط هافبک سپاهان قدرتمند است

این پیشکسوت فوتبال اصفهان تصریح می‌کند: جمشیدیان بازیکن خوبی است ولی متاسفانه یا خوشبختانه الان خط هافبک سپاهان بسیار بسیار قوی است و او جایی قرار گرفته که بازیکنان همه خوب هستند و جمشیدیان هم چیزی کم تر از آنها ندارد. آقای کرانچار مجبور است همچین ترکیبی را روانه میدان کند و از جمشیدیان به عنوان یار تعویضی استفاده کند. ولی جمشیدیان این قدر بازیکن با اخلاقی است که برخلاف بسیار از بازیکنانی که دیده ایم با بازیکن جایگزین خود خوش و بش می کند و در زمین هم واقعا هر چه در توانش است انجام می دهد. شاید الان احساس می کند که می تواند 90 دقیقه بازی کند و به نفعش هست که جدا شود. به نظر من باید با باشگاه صحبت کند و در صورت موافقت باشگاه با بازیکنی در باشگاه دیگر در نیم فصل جابجا شود.

صادقی در چند بازی گل‌های بدی خورد

چرخابی در مورد محمدباقر صادقی و اظهارات وی نیز می گوید: من تابحال با صادقی کار نکرده ام. ایشان دروازه بان جوانی است و فکر می کنم در بدو ورود به تیم شرطش این بود که آقای احمدی در تیم نباشد. البته از این موضوع مطمئن نیستم. الان با توجه به اینکه در یکی دو بازی گل های بدی خورد و بعد هم مصدوم شد، آقای کرانچار تصمیم گرفت از دروازه بان دوم خود استفاده کند. محمدی سپاهان هم هنوز آزمایش سختی برایش پیش نیامده و من نمی توانم نظر خاصی در مورد وی بدهم. ایشان چند واکنش خوب تک به تک داشتند و اکثر دروازه بان های ایران به دلیل عملکرد فورواردها در زمینه مهار تک به تک موفق هستند.

این پیشکسوت فوتبال اصفهان بیان می‌دارد: من به صادقی می گویم در حال حاضر باید بایستی و اگر واقعا احساس می کنی خیلی بهتر از دیگران می توانی کار کنی، در یک رقابت شرافتمندانه مجددا جایگاه خودت را درون دروازه بدست آوری چراکه به نظر من با توجه به وضعیت سپاهان، این باشگاه به هیچ وجه رضایت نامه او را نمی دهند و صادقی باید از این فکر بیرون بیاید چون روی شرایط فنی اش اثر می گذارد. او باید تمرینات بیشتری انجام دهد و فراموش نکنیم که عابد زاده اگر عابد زاده شد به خاطر این بود که روزی 3 جلسه تمرین می کرد.

وی اضافه می‌کند : اگر قرار باشد هر تیمی فقط یک دروازه بان داشته باشد و دروازه بان ذخیره نداشته باشد، تیم ها باید بقیه بازیکنان خود را آموزش دهند تا در صورت مصدومیت دروازه بان از آن ها به جای وی استفاده کنند، چون قرار است هیچ بازیکنی روی نیمکت نباشد

چرخابی در پاسخ به اینکه واکنش باشگاه سپاهان به این مصاحبه چگونه باید باشد گفت: با توجه به فراوانی رسانه های ورزشی تمام دست اندرکاران باشگاه از تدارکات تا مقامات بالا خیلی مصاحبه می کنند. متاسفانه الان مصاحبه کردن عادی شده در صورتی که وظیفه بازیکنان و سرپرست تیم مصاحبه کردن نیست؛ به نظر باشگاه باید سخنگو داشته باشد و سخنگو پاسخگوی رسانه‌ها باشد. مصاحبه کردن در فوتبال ایران مطابق با استانداردهای بین المللی نیست و به نظر من بازیکنان به جای مصاحبه باید به فکر بازی شان باشند.

وی در پایان بیان می‌دارد: علاوه بر این آقای کرانچار یا هر مربی دیگری اول از همه به فکر منافع خودش است و هیچ مربی بازیکن را بی دلیل بیرون نمی گذارد، چون اول از همه دودش به چشم خودش می رود.

در انتظار واکنش باشگاه سپاهان

باشگاه سپاهان طی سال‌های گذشته همواره یکی از باشگاه‌های حرفه‌ای ایران به شمار می‌رفته و نشان داده که در رفتارهای حرفه‌ای فوتبال سرآمد باشگاه‌های ایران است بنابراین شاید لازم باشد مسئولان سپاهان در شرایطی که نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به شمار می‌روند و شرایط حساسی در پیش دارند، اجازه به حاشیه رفتن تیم سپاهان با مصاحبه‌هایی نظیر این را به بازیکنان خود ندهند.