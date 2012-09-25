شکست دشمن با ایستادگی در مقابل تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور صبح سه شنبه به ریاست آیت الله محسنی گرکانی برگزارشد. رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این نشست ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت:دانشمندان و مصلحان بزرگ جهان از خط فکری انبیاء پیروی می کنند و آن را تبلیغ می کنند و در راه تبلیغ آن با زحمات فراوانی مواجه می شوند و این جای خوشحالی است .

البته درست است که کافران و کج اندیشان مشکلات فراوانی را به وجود می آورند اما یک شرط وجود دارد و اگر آن شرط محقق شود ، پیروزی از آن موحدان و رهروان راه انبیاء خواهد بود و آن استقامت و پایداری در مسیر الهی است .

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه افزود : با مطالعه تاریخ می بینیم که پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز با اندک امکانات و پیروانی که داشت در مقابل همه حزب های آن زمان علیرغم اینکه آنها همه امکانات مادی را دراختیارداشتند ، بخاطر اعتمادی که به خداوند و قول خدا که به ایشان فرموده بود ، فاستقم کما امرت استقامت کن همانطور که مامور به استقامت هستی ، ایشان در مقابله کفار استقامت و ایستادگی کردند وپیروز شدند . البته همیشه و در طول تاریخ مسلمانها با مشکلات و کاستی هایی مواجه بوده و خواهند بود منتهی استقامت را نباید فراموش کرد. ما اکنون با تحریمها و تورم قیمتها مواجه هستیم و این مسائل آزمون بسیار بزرگی برای ملت ایران است .

وی افزود:البته این مسائل و تحریمها 50 درصد مسئله است که با استقامت و پایداری مردم انشاء الله مرتفع می گردد . در کنار آن 50 درصد دیگر، مسئله حسن تدبیر و حسن مدیریت و به کارگیری خرد جمعی دانشمندان و اقتصاد دانان و افراد صاحب نظر است که انشاء الله با بکارگیری صاحب نظران این عرصه ها بتوانیم مسئله را حل کنیم و بر مشکلات فائق آئیم .

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: رزمندگان اسلام هم در اثر استقامت پیروز شدند. در دوران دفاع مقدس که این ایام و دوران در حقیقت با برکات زیاد و استقامت پیوند خورده است ، رزمندگان ما در برابر شرق و غرب عالم و استکبار جهانی و صدام جهنمی مقاومت کردند و کشور را از چنگال آنها نجات دادند و این افتخار بزرگ در تاریخ برای ما ثبت شد . این درس آموزنده باید امروز هم سر لوحه همه ما قرار بگیرد و همه ما چه مسئولین قضایی و چه مسئولین اجرایی کشور باید این استقامت را فراموش نکنیم و در مقابل تحریم ها باید ایستادگی و مقاومت کرد تا دشمن ناکام شود .

