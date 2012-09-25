برگزاری جشن عاطفه ها در 2400 مدرسه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی اکبری با تاکید بر اینکه هر سال مشارکت مردم در کمک به نیازمندان در جشن عاطفه‎ها و نیکوکاری افزایش داشته است گفت: پارسال در جشن عاطفه ها یک میلیارد و 923 میلیون ریال کمک جمع‎آوری شد که نسبت به سال 89 نزدیک به 163 درصد افزایش داشته است.

حاجی اکبری افزود: همچنین در روز شش مهر ماه شاهد برگزاری جشن عاطفه ها در سطح استان با استقرار 150 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی خواهیم بود.



ارسال 40 مقاله به همایش جوانان محقق در گلستان

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد گلستان گفت: تاکنون 40 مقاله به دبیرخانه همایش" ما جوانان محققیم" ارسال شده است.

محمد رضا زمانی اظهار داشت: این همایش در 10 مهر ماه با حضور 330 نفراز دانش ‌آموزان پیرو ولایت برگزار خواهد شد و از میان آثار ارسال شده10 اثر در این همایش انتخاب و سه اثر برتر ارائه مطلب خواهند داشت.

وی با بیان اینکه گروه های شرکت کنند در همایش ما جوانان محققیم دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه کانون پیرو ولایت هستند یاد آور شد: هدف از این همایش تقویت مودت بین دانش آموزان و مقام معظم رهبری در حوزه بینش،‌ ایجاد زمینه بروز و ظهور استعدادهای نهفته دانش آموزان، ایجاد رقابت سالم به منظور تهییج انگیزه فردی، ایجاد تجربه فعالیت تحقیقی و آشنایی با استانداردهای تحقق و ... است.

درخشش دانش آموزان گلستان در مسابقات منطقه ای قرآن



رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان گفت:‌ دانش آموزان پسر تحت حمایت کمیته امداد گلستان در چهار رشته مقام برتر مسابقات منطقه ای قرآن را کسب کردند.



محمد رضا زمانی اظهار داشت: ‌در مسابقات منطقه ای قرآن پسران که در استان گیلان برگزار شد دو نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد به نام های محمد مهدی نصیری در رشته اذان و ترتیل و احمدرضا دارابی در رشته های حفظ و ترتیل توانستند به مقام برتر در این دوره از مسابقات دست یابند.

وی با اشاره به اینکه در مسابقات منطقه ای گیلان 10 استان حضور داشت خاطرنشان کرد:‌ از استان گلستان در گروه پسران هشت نفر شرکت کرده بودند که این دو نفر مقام برتر را هر کدام در دو رشته قرآنی کسب و توانستند به مسابقات کشوری حفظ قرآن راه یابند.