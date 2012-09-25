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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

ادامه تغییرات در مس کرمان؛

مدیرعامل مس کرمان تغییر کرد/ حضور یک کرمانی در مدیریت باشگاه

مدیرعامل مس کرمان تغییر کرد/ حضور یک کرمانی در مدیریت باشگاه

کرمان - خبرگزاری مهر: در حالی تنها 10 روز از تغییر مدیرعامل باشگاه مس می گذرد که نماینده مردم کرمان در مجلس از تغییر مجدد مدیریت این باشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مخالفت نمایندگان کرمان در قبال تغییر در مدیریت باشگاه فرهنگی، ورزشی مس و انتصاب یک فرد غیر بومی دقایقی قبل محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور از تغییر مجدد مدیرعامل این باشگاه خبر داد.
 
پورابراهیمی در این زمینه اظهار داشت: در پی تغییر مدیر باشگاه مس بدون در نظر گرفتن منافع مردم استان کرمان، نمایندگان استان با جدیت پیگیر احقاق حق مردم استان بودند و در اولین گام شاهد تغییر مدیر غیر بومی این باشگاه بزرگ ورزشی کرمان هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان استان کرمان با تمام وجود در پی جلسات متعدد با وزرای مربوطه، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر خواسته های بحق مردم شریف استان کرمان بوده اند.

وی افزود: شاهد بودیم که شایستگی و توانمندی های متخصصین استان نادیده گرفته شده است و در آخرین اقدام شاهد حضور فردی غیر بومی و نا آشنا با جامعه و ورزش استان کرمان بودیم که با پیگیری های صورت گرفته در این تغییر مدیریت تجدید نظر صورت گرفته شد و شاهد حضور مدیری کرمان در مدیریت باشگاه مس خواهیم بود.
 
پورابراهیی اظهار داشت: با تمام توان مدافع حقوق مردم و آنچه را که تاکنون از توانمندی های استان نادیده گرفته شده است هستیم.
کد مطلب 1704885

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