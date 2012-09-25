مدیرعامل مس کرمان تغییر کرد/ حضور یک کرمانی در مدیریت باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مخالفت نمایندگان کرمان در قبال تغییر در مدیریت باشگاه فرهنگی، ورزشی مس و انتصاب یک فرد غیر بومی دقایقی قبل محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور از تغییر مجدد مدیرعامل این باشگاه خبر داد.
پورابراهیمی در این زمینه اظهار داشت: در پی تغییر مدیر باشگاه مس بدون در نظر گرفتن منافع مردم استان کرمان، نمایندگان استان با جدیت پیگیر احقاق حق مردم استان بودند و در اولین گام شاهد تغییر مدیر غیر بومی این باشگاه بزرگ ورزشی کرمان هستیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان استان کرمان با تمام وجود در پی جلسات متعدد با وزرای مربوطه، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر خواسته های بحق مردم شریف استان کرمان بوده اند.
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