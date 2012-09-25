مدیرعامل مس کرمان تغییر کرد/ حضور یک کرمانی در مدیریت باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مخالفت نمایندگان کرمان در قبال تغییر در مدیریت باشگاه فرهنگی، ورزشی مس و انتصاب یک فرد غیر بومی دقایقی قبل محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور از تغییر مجدد مدیرعامل این باشگاه خبر داد.



پورابراهیمی در این زمینه اظهار داشت: در پی تغییر مدیر باشگاه مس بدون در نظر گرفتن منافع مردم استان کرمان، نمایندگان استان با جدیت پیگیر احقاق حق مردم استان بودند و در اولین گام شاهد تغییر مدیر غیر بومی این باشگاه بزرگ ورزشی کرمان هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان استان کرمان با تمام وجود در پی جلسات متعدد با وزرای مربوطه، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر خواسته های بحق مردم شریف استان کرمان بوده اند.

وی افزود: شاهد بودیم که شایستگی و توانمندی های متخصصین استان نادیده گرفته شده است و در آخرین اقدام شاهد حضور فردی غیر بومی و نا آشنا با جامعه و ورزش استان کرمان بودیم که با پیگیری های صورت گرفته در این تغییر مدیریت تجدید نظر صورت گرفته شد و شاهد حضور مدیری کرمان در مدیریت باشگاه مس خواهیم بود.

پورابراهیی اظهار داشت: با تمام توان مدافع حقوق مردم و آنچه را که تاکنون از توانمندی های استان نادیده گرفته شده است هستیم.