موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از سخنان طراحان برای این طرح رای گیری شد اما در مجموع اعضا با کلیات این تحقیق و تفحص موافقت کردند و قرار شد موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد زیرا در برخی محورهای این طرح اختلاف نظر بین اعضا وجود دارد و همه موافق نیستند.

به گزارش مهر این طرح 9 محور دارد که به مسائل شعب دانشگاه آزاد در خارج از کشور و وضعیت ساز و ساخت ها و استفاده از امکانات این دانشگاه در جهت سیاسی و همچنین وضعیت هیات علمی دانشگاه آزاد پرداخته است.