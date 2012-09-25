  1. سیاست
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

سلیمی خبر داد:

موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از موافقت کلی اعضای این کمیسیون با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: بحث بر سر این موضوع همچنان در کمیسیون ادامه دارد زیرا درخصوص برخی بندها و محورهای این طرح اختلاف نظر بین اعضا وجود دارد.

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از سخنان طراحان برای این طرح رای گیری شد اما در مجموع اعضا با کلیات این تحقیق و تفحص موافقت کردند و قرار شد موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد زیرا در برخی محورهای این طرح اختلاف نظر بین اعضا وجود دارد و همه موافق نیستند.

به گزارش مهر این طرح 9 محور دارد که به مسائل شعب دانشگاه آزاد در خارج از کشور و وضعیت ساز و ساخت ها و استفاده از امکانات این دانشگاه در جهت سیاسی و همچنین وضعیت هیات علمی دانشگاه آزاد پرداخته است.

کد مطلب 1704887

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