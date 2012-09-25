صادرات 1.5 میلیارد دلاری صنایع غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در حاشیه آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بینالمللی نوشیدنیها و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران گفت: رویکرد نمایشگاهها باید در کشور تخصصی باشد، این در حالی است که برگزاری نمایشگاههای بینالمللی، با رویکرد تخصصی شرایط مطلوبی را فراهم کرده است تا تمامی تولیدکنندگان بتوانند محصولات تولیدی خود را به نحو مطلوب و شایستهای عرضه کنند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروزه اساس توسعه و تجارت در هر کشوری، چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی برگزاری نمایشگاههای تخصصی است؛ در این راستا البته باید پذیرفت که حضور موفق در بازارهای جهانی و پیمودن مسیر رشد و توسعه امر صادرات منوط به برگزاری نمایشگاههای تخصصی است.
وی تصریح کرد: به هر میزان نمایشگاهها به شکل تخصصیتر برگزار شود، به طور قطع شناخت بهتری بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان پدید میآید و ارتباط تجاری مطلوبی برقرار میشود؛ این مهم جز با تلاش کلیه مسئولان ذیربط و تشکلهای تخصصی صنایع، مهیا نخواهد شد.
به گفته مفتح، طی سالهای گذشته نمایشگاه نوشیدنیها و صنایع وابسته، از سوی مدیران امر برگزار میشود، اما برای رسیدن به یک شرایط ایدهآل و معقول، فاصلهای بس طولانی را باید پیمود که امید میرود با اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان مربوطه، طی سالهای آتی این نمایشگاه با شرایط مطلوبتری برگزار شود.
وی اظهار داشت: طی سال گذشته میزان صادرات محصولات غذایی 1.5 میلیارد دلار بوده است، این در شرایطی است که برآوردها نشان میدهد که صادرات محصولات غذایی در سال گذشته از نظر ارزشی، 8 درصد و از نظر وزنی 72 درصد رشد داشته است.
مفتح خاطرنشان کرد: سهم محصولات نوشیدنی از صادرات محصولات غذایی سهم ناچیز و اندکی است که امیدواریم با همت تلاشگران این عرصه و تولیدکنندگان، بتوان در سالهای آتی این سهم را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.
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