  1. دانشگاه و فناوری
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جزئیات زلزله امروز در حوالی تهران/ گسل سیاهکوه جوادآباد ورامین را لرزاند

جزئیات زلزله امروز در حوالی تهران/ گسل سیاهکوه جوادآباد ورامین را لرزاند

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گسل مسبب زلزله امروز جوادآباد ورامین واقع در استان تهران را گسل سیاهکوه دانست و گفت: این گسل به طول 150 کیلومتر در نزدیکی دریاچه نمک قم قرار دارد.

دکتر مهدی زارع در گفتگو با مهر، با اشاره به جزئیات زلزله امروز جواد آباده ورامین در استان تهران، افزود: این زلزله با بزرگای 3.5 در مقیاس ریشتر در عمق 15 کیلومتری زمین رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، به گسل مسبب این زلزله اشاره کرد و اظهار داشت: به احتمال زیاد گسل مسبب این زلزله گسل سیاهکوه در شمال شرق قم و جنوب ورامین بوده است.
 
وی با اشاره به جزئیات این گسل یادآور شد: گسل سیاهکوه در شمال فروافتادگی دریاچه نمک قم قرار گرفته حدود 150 کیلومتر طول دارد. پهنه رومرکزی بسیار کم جمعیت است و در 60 کیلومتری جنوب ورامین واقع است.
 
به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای پیش از ظهر امروز در 51 کیلومتری جوادآباد ورامین، 57 کیلومتری گرمسار، 59 کیلومتری پیشوا ورامین و 109 کیلومتری تهران رخ داده است.
کد مطلب 1704890

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