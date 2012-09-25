جزئیات زلزله امروز در حوالی تهران/ گسل سیاهکوه جوادآباد ورامین را لرزاند

دکتر مهدی زارع در گفتگو با مهر، با اشاره به جزئیات زلزله امروز جواد آباده ورامین در استان تهران، افزود: این زلزله با بزرگای 3.5 در مقیاس ریشتر در عمق 15 کیلومتری زمین رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، به گسل مسبب این زلزله اشاره کرد و اظهار داشت: به احتمال زیاد گسل مسبب این زلزله گسل سیاهکوه در شمال شرق قم و جنوب ورامین بوده است.



وی با اشاره به جزئیات این گسل یادآور شد: گسل سیاهکوه در شمال فروافتادگی دریاچه نمک قم قرار گرفته حدود 150 کیلومتر طول دارد. پهنه رومرکزی بسیار کم جمعیت است و در 60 کیلومتری جنوب ورامین واقع است.



به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای پیش از ظهر امروز در 51 کیلومتری جوادآباد ورامین، 57 کیلومتری گرمسار، 59 کیلومتری پیشوا ورامین و 109 کیلومتری تهران رخ داده است.