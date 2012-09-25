اجلاسیه بزرگ شهدای گلستان برگزار می شود

سردار محمد حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اجلاسیه تاکنون در دیگر استانها برگزار شد و گلستان سال 93 میزبان این اجلاس است.

وی با اشاره به اینکه وقتی بناست این اجلاسیه برگزار شود، کتابها، داستانها، کتاب و خاطرات نگارش و جمع آوری می شود، افزود: طرح جمع آوری آثار و نوشته ها در مرکز حفظ و نشر و ارزشهای دفاع مقدس در دست اقدام است.

سردار بابایی، برگزاری رزمایش بزرگ راهیان نور را از دیگر برنامه ها به عنوان برنامه هایی برای نهادینه سازی فرهنگ دفاع مقدس یاد کرد.

فرمانده سپاه نینوای گلستان یادآور شد: تنها برگزاری این برنامه ها برای انتقال آموزه های دفاع مقدس کفایت نمی کند و بصورت کامل به ابعاد مختلف جنگ نپرداخته ایم.

وی افزود: در اسناد جمع آوری شده نشان می دهد که 44 کشور در جنگ با ایران دخالت داشته اند و باید به این موارد پرداخته شود.

وی اظهار داشت: هزاران رمان و کتاب تاثیرگذار باید نگارش شود تا آموزه های دفاع مقدس منتشر شود.