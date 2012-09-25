3 هزار دوز واکسن رایگان علیه بیماری هاری در استان البرز توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر برایی نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان البرز، با اشاره به اینکه 4 هزار دوز واکسن سهم استان البرز است، اظهار داشت: طرح واکسن رایگان علیه هاری از دوم تا پنجم مهر ماه سال جاری در سطح استان البرز آغاز شده است که تا کنون 3 هزار دوز واکسن رایگان بین کلینیک های استان البرز توزیع شده است.

وی با بیان اینکه قیمت واکسن هاری 2 هزار و 700 تومان است، اضافه کرد: هزینه هر دوز واکسن در بخش خصوصی بین 15 تا 20 هزار تومان است ولی در این طرح واکسن ها به صورت رایگان بین مراکز مجاز توزیع شده است.



مدیر کل دامپزشکی استان البرز افزود: این طرح برای اولین بار در سطح استان البرز در حال اجرا است که هر سال تکرار می شود.



برایی نژاد گفت: سال گذشته کانون بیماری در استان البرز شناسایی و 35 گاو به بیماری هاری مبتلا شده بودند ولی خوشبختانه در سال جاری هیچ کانون بیماری در استان البرز گزارش نشده است.



مدیر کل دامپزشکی استان البرز اظهار داشت: از زمانی که بیماری هاری علائم خود را نشان دهد دیگر بیماری قابل درمان نخواهد بود.

وی افزود: کارهای فرهنگی نیز در سطح مدارس استان البرز تاکنون از سوی اداره کل دامپزشکی استان انجام شده است که توزیع کتاب داستان و برشورهایی با موضوع آشنایی دانش آموزان با بیماری هاری و حیوانات خانگی از جمله آن است.



برایی نژاد گفت: بعد از تزریق واکسن به هر سگی قلاده مخصوص نصب می شود که نشان دهنده این است که سگ واکسن هاری را دریافت کرده است.