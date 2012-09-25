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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

ساعاتی قبل/

زمین لرزه 3.5 ریشتری جیرفت را لرزند

زمین لرزه 3.5 ریشتری جیرفت را لرزند

جیرفت - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به شدت 3.5 ریشتر دقایقی قبل جیرفت در جنوب استان کرمان را تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر دقایقی قبل جیرفت در جنوب کرمان را لرزاند و موجب هراس مردم شد.

عمق این زمین لرزه هشت کیلومتر و مشخصات جغرافیایی آن 57.86 درجه طول جغرافیایی و 28.89 درجه عرض جغرافیایی اعلام شده است.

امروز دو زمین لرزه دیگر نیز محی آباد در نزدیکی شهر کرمان را به شدت 2.3 و 2.7 ریشتر لرزاند.

بنا به اعلام مسئولان محلی زمین لرزه جیرفت خسارتی نداشته است.

هفته گذشته نیز زمین لرزه ای نسبتا قوی شهر جیرفت را تکان داد.

این شهر تحت تاثیر گسل جیرفت که از مرکز این شهر می گذرد قرار دارد.

کد مطلب 1704898

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