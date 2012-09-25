کاهش ۵۰ درصدی هزینه سوخت واحدهای تولیدی آجر در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسام‌پور با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نفت کوره به گاز، اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون علاوه بر کاهش 50 درصدی هزینه سوخت، میزان تولید آجر در هر واحد تولیدی از ۷۰ هزار قالب به حدود ۱۴۰ هزار قالب افزایش یافت.

وی افزود: هم اکنون از ۴۰۰ واحد تولید آجر در استان اصفهان ۳۰۰ واحد آنها گازسوز شده که در مقایسه سوخت نفت کوره ۶۰ درصد آلاینده‌های زیست محیطی کاهش یافته است.

کارشناس مسئول مهندسی صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه تا پایان سال ۹۲ تمامی واحدهای تولید آجر گازسوز می‌شوند، اضافه کرد: سالانه ۱۵ میلیارد قالب انواع آجر چون لفتون، فشاری و پلاکی در استان اصفهان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان بزرگ‌ترین تولیدکننده آجر کشور است، تصریح کرد: با صادرات آجر کشور از این استان سالیانه بیش از 2 هزار و 500 تن آجر به ارزش بیش از یک میلیون دلار به کشورهای ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، عراق، امارات و افغانستان صادر می‌شود.

بازسازی و مرمت بیش از ۵۰۰ رشته قنات در شهرستان‌های اصفهان



مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بیش از 500 رشته قنات در شهرستانهای استان اصفهان مرمت و بازسازی شد.

سید رضا سرافرازی با بیان اینکه با مرمت ۵۸۰ قنات‌ در شهرستان‌های اصفهان آب دهی آنها ۱۵ درصد افزایش یافته، اظهار کرد: این تعداد قنات با هزینه ۶۷ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی از بهار سال گذشته تاکنون بازسازی شده است.

وی افزود: طول رشته قنات‌های مرمت شده در شهرستان‌های اصفهان افزون بر ۷۰ هزار و ۹۷۲ متر است.

مدیر امور فنی، مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: مرمت این قنات‌ها در شهرستان‌های اصفهان، کاشان، شاهین‌شهر و میمه، گلپایگان، شهرضا، نایین، اردستان و سمیرم اجرایی شده است.

وی جلوگیری از خشک شدن و تخریب، افزایش آب‌دهی و نگهداری قنات‌ها از جمله اهداف این مرمت‌ها و بازسازی‌ها برشمرد و بیان کرد: استان اصفهان با ۵ هزار رشته قنات فعال، پس از استان‌های یزد و خراسان بیشترین رشته قنات‌ها را در خود جای داده است.

سرافرازی بیان داشت: قنات‌های ارونه اردستان، وزوان و مزدآباد شهرستان شاهین‌شهر و میمه، چشمه سلیمانیه کاشان از جمله قدیمی‌ترین قنات‌های استان اصفهان به شمار می‌روند.

