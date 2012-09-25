سارق 80 میلیون ریالی طلا و جواهرات در ریگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی ریگان گفت: در پی اعلام وقوع سرقت مقدار زیادی طلا از یک منزل به پلیس، بررسی موضوع و شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ حمیدرضا بهاروند ابراز داشت: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ماموران نیروی انتظامی موفق شدند عامل این سرقت را با استفاده از سیستم های مدار بسته شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه سارق اموال مسروقه را در مخفیگاهش مخفی کرده بود، تصریح کرد: در بازرسی از این محل مقدار زیادی طلاجات مسروقه به ارزش بیش از 80 میلیون ریال کشف و به مالباخته تحویل شد.

وی بیان داشت: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

هشدارهای پلیس فتا کرمان به کاربران اینترنت

پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان ضمن ارایه هشدارهایی برای امنیت کاربران اینترنتی، اعلام کرد: رعایت توصیه های این پلیس توسط کاربران باعث کاهش وقوع جرایم در فضای سایبری می شود.

پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان به منظور کاهش جرایم فضای سایبری به کاربران اینترنت توصیه کرد که وبلاگ خود را از یک سرویس دهنده مطمئن و مناسب انتخاب کنند.

کاربران هرگز و تحت هیچ شرایطی صاحبان سرویس دهنده وبلاگ، ایمیل، شبکه‌های مجازی پسورد را از کاربران خود دریافت نمی‌کنند و شهروندان ضمن رعایت هوشیاری در برخورد با چنین مواردی هر چند وقت یکبار نیز پسورد خود را تغییر دهند.

پلیس فتا کرمان به افراد هشدار داد که کاربران اینترنت باید به هر ایمیلی که از آنان اطلاعات شخصی و مالیشان را خواسته مظنون شده و به آدرس و جزئیات صفحه‌ای که به آن وارد می‌شوند دقت کنند و مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشند.

همچنین کاربران هرگز نباید لینک‌های موجود در چت و ایمیل‌ها را کلیک کنند و به وب‌سایت آن وارد شوند مگر اینکه از فرستنده آن مطمئن باشند.

کاربران اینترنت باید به این موضوع توجه داشته‌ باشند که از پر کردن فرم‌های مالی که از آنان اطلاعات شخصی می‌خواهد بپرهیزند و به طور مرتب حساب‌های خود را چک کنند.

پلیس فتا کرمان به کاربران اینترنت توصیه کرد که از نرم افزار‌های هشدار دهنده نوار ابزار در سیستمشان استفاده کنند.

کشف 248 هزار نخ سیگار قاچاق در سیرجان

فرمانده نیروی انتظامی سیرجان گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بندر عباس- سیرجان به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند.

سرهنگ مهیار سعیدی ابراز داشت: راننده خودرو پس از رسیدن به ایست و بازرسی و مواجه شدن با دستور ایست ماموران انتظامی با افزودن بر سرعت خود، قصد فرار را داشت که با عکس العمل سریع ماموران پلیس، ناکام ماند.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: در بازرسی از خودرو توقیفی بیش 248 هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد که به همراه قاچاقچی دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شد.

