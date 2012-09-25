محسن صالحینیا در گفتگو با مهر گفت: سیاستهای کلان دولت مبنی بر الکترونیکی شدن فعالیتها و ایجاد پنجره واحد ارائه است. این در حالی است که برای تسهیل در مسیر سرمایهگذاری، یکی از خدماتی که در دالان سرمایهگذاری تعریف شده ارائه خدمات بصورت الکترونیکی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اقدام ضمن کاهش مراجعات، مشکلات متعدد در حضور متقاضیان در سازمانهای مربوطه را به حداقل میرساند.
وی از آماده بودن ساختار این سامانه خبر داد و گفت: با توجه به هدف این دالان در تسهیل خدمات و یکپارچگی اطلاعات، این سامانه آماده بهرهبرداری است و بهزودی اجرایی خواهد شد.
صالحینیا با اشاره به درگاه بهینیاب اظهار داشت: تمامی فرمهای موردنیاز در این درگاه طراحی شده و متقاضیان پس از اجراییشدن این روش میتوانند با مراجعه به این درگاه کلیه مراحل صدور پروانه بهرهبرداری را به صورت الکترونیکی پیگیری کنند.
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