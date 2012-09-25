مجتمع فرهنگی گرمی 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی ظهر سه شنبه در بازدید از این پروژه فرهنگی و هنری تصریح کرد: ساخت این مجتمع برعهده اداره راه و شهرسازی و بهره برداری از آن بر عهده اداره ارشاد است که هم اکنون با این میزان پیشرفت مصمم هستیم با تاکید استاندار اردبیل طی 45 روز آینده به 85 درصد برسانیم.

وی با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای این مجتمع فرهنگی و هنری افزود: تا جایی که به اداره ارشاد خبر داده اند قرارداد اتمام کار پیمانکار سه میلیارد و 600 میلیون ریال است که علاوه بر اعتبارات تخصیص یافته در سالهای گذشته امسال نیز یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار برای این مجتمع در نظر گرفته شده است.

شرفی اعلام زمان افتتاح این پروژه را موجب تسریع در اجرای پروژه برشمرد و اضافه کرد: اگر زمان افتتاح پروژه مشخص شود هم پیمانکار مجبور می شود به کارهای خود تسریع بخشد و هم مسئولان مربوطه به جد پیگیر امور می شوند تا خلف وعده ای انجام نشود.

وی با انتقاد از اندازه سن مجتمع فرهنگی و هنری گرمی ادامه داد: هنرمندان شهرستان گرمی معتقد هستند که سن این مجتمع نسبت به ظرفیت صندلیهای آن کوچک است و طوماری برای تغییر ابعاد و بزرگ کردن سن مجتمع نوشته و به اداره ارشاد فرستاده اند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان با اشاره به دلایل هنرمندان برای تغییر اندازه سن مجتمع گفت: تا چند روز آینده دلایل هنرمندان برای تغییر ابعاد سن به صورت مکتوب برای استاندار فرستاده خواهد شد تا تصمیماتی در این خصوص گرفته شود.

وی با اشاره به اتمام طبقه فوقانی این مجتمع تصریح کرد: عملیات عمرانی طبقه بالا و کلاسهای این مجتمع به اتمام رسیده و سفید کاری شده و فقط طبقه پایین و سالن همایش تکمیل نشده که انتظار می رود با تکمیل آنها مجتمع فرهنگی و هنری گرمی به بهره برداری برسد.

شرفی با بیان اینکه اتمام و تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری گرمی می تواند نقش موثری در توسعه مسائل فرهنگی این شهرستان داشته باشد، افزود: با بهره برداری از این مجتمع هنرمندان و ادارات گرمی می توانند مراسمات خود را در این مجتمع برگزار کنند.