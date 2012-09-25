به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه،‌ آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار با حجت الاسلام میرتاج الدینی مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با ضروری دانستن ارتباط عمیق و همیشگی دولت با حوزه و روحانیت اظهار داشت: متأسفانه جریانی پیش آمد که آنچه مد نظر بود، حاصل نشد و برای برطرف کردن این مسئله، باید ریشه آن را شناسایی و برطرف کرد.



وی ارتباط رئیس جمهور و دولت‌مردان با مراجع، حوزه و روحانیت را انتظار مقام معظم رهبری و مردم دانست و ‌ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس مکرر به قم آمده و با حوزه و مراجع دیدار دارند، اما این کار از سوی دولت انجام نشد. دولت باید با حوزه و طلاب در ارتباط باشد.



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه اگر امروز هم بخواهیم این ارتباط تقویت شود، ممکن است به سادگی انجام نشود، افزود: در این عرصه ریشه‌های تضعیف شدن این ارتباط باید بررسی شود و تا زمانی که ریشه‌ها حل نشود، نمی‌توان شاهد توفیقی در این عرصه بود.



آنچه موجب تضعیف ارتباط دولت با حوزه و روحانیت شد



وی افزود: چند جریان در دولت پیش آمد که به جای وحدت و توافق، رئیس جمهور تقریباً‌ نقش منفی داشت، نخستین جریان، عفاف و حجاب بود که ایشان در این عرصه نقش منفی داشت، عفاف وحجاب حرکتی بود که خوب در حال پیشرفت بود. مسئله دیگر درباره دانشگاه‌ها که میان دختران و پسران اختلاط نباشد، چیزی می‌گفت که آن را نفی کرد.



آیت الله نوری همدانی با اشاره به این که این مسائل موجب بر هم خوردن ارتباط دولت با حوزه و روحانیت مانند دولت نهم و آغاز دولت دهم شد، ادامه داد: باید تلاش کرد این مسئله تا پیش از اتمام دولت دهم رفع شود.



وی با اشاره به جایگاه قم به عنوان پایگاه تشیع در جهان و خاستگاه انقلاب و بیداری مسلمانان، گفت: اگر به فرض رئیس جمهور بخواهد به قم بیاید، اگر شخصی را قبول کند و دیگری او را نپذیرد، برای دولت خوب نیست.



این مرجع تقلید در ادامه به وحدت دولت با قوه قضائیه و مقننه اشاره کرد و افزود: امروز وحدتی که باید میان دولت، قوه قضائیه و مقننه باشد، وجود ندارد؛ دولت باید در این عرصه به گونه‌ای عمل کند که جایی برای انتقاد نگذارد.



نقش دولت در مقابله با استکبار قابل تمجید است



وی در ادامه اظهار داشت: البته همانطور که مقام معظم رهبری هم تبیین کردند، دولت در عرصه مقابله با صهیونست و ایستادن در برابر استکبار خوب عمل کرده که شایسته قدردانی و تقدیر است، ‌ولی باید در عرصه‌های دیگر نیز این پیشتازی وجود داشته باشد.



آیت الله نوری همدانی همچنین به موضوع معیشتی مردم اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت اجناس ضروری مردم، تصریح کرد: بیش از نیمی از مردم جامعه در امور معیشتی خود دچار مشکل هستند؛ شما به چیزهایی چسبیده‌اید که دیر خود را نشان می‌دهد، امروز مردم در تهیه خوراک و پوشاک خود در سختی هستند و این اجناس روز به روز گران‌ می‌شود.



ناتوانی در کنترل قیمت‌ها، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد



وی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را ضروری دانست و گفت: هرکس به هر قیمتی که می‌خواهد، جنسش را می‌فروشد؛ چراکه در کنترل قیمت‌ها مدیریت نداریم؛ چنین رفتارهایی در جامعه نشان دهنده ضعف می‌باشد. این عدم توانایی در کنترل و نظارت بر قیمت‌ها، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، بلکه مدیریت ضعیف است.



این مرجع تقلید همچنین به مسئله بیکاری اشاره کرد و گفت: بر اساس روایت مردم نیازمند امنیت در عرصه‌های مختلف، عدالت و فراوانی نعمت هستند که دولت و حکومت باید در برآورده ساختن این نیازهای مردم باید تلاش کند.



آیت الله نوری همدانی اتحاد داخلی را راهی برای مقابله با تحریم‌ها دانست و گفت: اگر ما خودمان با هم متحد باشیم و بر امکانات خود تکیه کنیم، تحریم‌ها بر ما اثری ندارد.

