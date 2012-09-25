مجلس ادعای نفتی آمریکا را محکوم کرد

محمدسعید انصاری در گفتگو با مهر درخصوص ادعای جدید آمریکا مبنی بر وابستگی شرکت ملی نفت ایران به نهادهای نظامی همچون سپاه پاسداران، اظهارداشت: صنعت نفت ایران به صورت مستقل مشغول انجام وظایف خود است و به هیچ نهاد نظامی وابسته نیست.

وی افزود: ایالات متحده آمریکا برای اینکه بتواند تحریمها و به ویژه تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را تجدید کند، چنین ادعاهای واهی را مطرح می کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص ارتباط چنین ادعایی با سابقه فعالیت چندین سال قبل رستم قاسمی وزیر نفت در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) گفت: رستم قاسمی براساس تجارب و اشراف اطلاعاتی که نسبت به مجموعه صنعت نفت داشت، برای تصدی گری این وزارتخانه انتخاب شده است و این موضوع ربطی به موضوع وابستگی صنعت نفت کشور با سپاه ندارد.

وی افزود: قاسمی در دوران دفاع مقدس و پس از آن اقدامات اجرایی بسیار زیادی را در حوزه نفت و گاز کشور انجام داده است و یکی از مدیران شایسته کشور در این حوزه به شمار می آید.

به گزارش مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز با انتشار گزارشی، ادعا کرده است: شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صادرکننده نفت در جهان، "یکی از عوامل و یا شرکت های تابعه" سپاه پاسداران ایران است.