اختراع یک چرخ بزرگ برای راه رفتن روی آب/ عبور از دریای ایرلند با قدرت پا

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس تاد 35 ساله به مدت دو روز با راه رفتن روی شبکه سیمی چرخ بزرگ خود، روی سطح آب شناور خواهد بود تا این مسیر 106 کیلومتر عرض دریا را طی کند.

کریس تاد با کمک این اختراع که آن را 'tredalo' می نامد، قصد دارد با راه رفتن روی سطح آب تا از دریای ایرلند عبور کند

این اقدام برای وی سوزاندن 36 هزار کالری به دنبال داشته است و برای حفظ سطح انرژی خود در میزان مورد نیاز 30 لیتر آب و معادل 60 شکلات مصرف می کند.

کریس مهندسی از برومهام ویلتشایر اظهار داشت: راه رفتن روی این چرخ بزرگ شبیه ماراتن پشت به پشت است. تصور نمی کردم که عبور از عرض رودخانه میسر باشد اما اکنون به دنبال ثبت یک رکورد گینس در هنگام ورود هستم.

چرخ بزرگ دست ساز کریس در حیاط خانه اش با کمک همسر و دوستانش ساخته شد، این ایده زمانی که وی در یک دریاچه قایقرانی می کرد به ذهنش خور کرده و پس از آن 11 ماه را صرف ساخت این چرخ کرده است.

وی در مرحله اول قصد داشت از عرض کانال مانش عبور کند اما تشریفات و مقدمات مورد نیاز و همچنین هزینه های سنگین موجب تغییر در تصمیم وی و باعث شد که وی دریای ایرلند را برای اولین سفر با چرخ خود انتخاب کند.

کریس افزود: من این چرخ را روی دریاچه ها آزمایش کرده ام اما این آزمایشها فقط چند ساعت به طول انجامیده که با گذراندن چند روز متفاوت است.

جیمز مهونی به کریس تاد در ساخت این چرخ کمک کرده است

روی این چرخ بزرگ جعبه ای حاوی آب و غذا و همچنین سکویی برای نگهداشتن نقشه تعبیه شده است

کریس این اقدام را با هدف جمع کردن کمکهای خیریه به مبلغ 20 هزار پوند برای دو موسسه خیریه انجام داده است