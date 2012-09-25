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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

امیر جهانشاهی:

رزمندگان با محوریت لشگر 77 ثامن الائمه با شکست حصر آبادان حماسه آفریدند

رزمندگان با محوریت لشگر 77 ثامن الائمه با شکست حصر آبادان حماسه آفریدند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده لشکر 77 پیروز ثامن الائمه گفت: رزمندگان اسلام در شکست حصر آبادان که با محوریت لشگر پیروز ثامن الائمه انجام شد حماسه آفریدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم علی جهانشاهی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان عملیات ثامن الائمه اظهار داشت: پیروزی در عملیات ثامن الائمه و شکستن حصر آبادان جرات و جسارتی به رزمندگان داد که کلید عملیات های بزرگ در دفاع مقدس شد.

وی افزود: فرماندهان لشکر پیروز ثامن الائمه همانند سدهای پولادین در مقابل 50 کشور جهان که در جنگ از رژیم تا بن مسلح عراق پشتیبانی می کردند مردانه ایستادند.

امیر جهانشاهی بیان کرد: در هفته دفاع مقدس باید از ارزشها و استقامت ها یاد کرد، هفته دفاع مقدس یاد آور معجزات الهی است.

وی یاد آور شد: عملیات ثامن الائمه در حساس ترین زمان ومکان انجام شد و با سقوط خرمشهر آبادان در محاصره دشمن درآمد.

امیر جهانشاهی با اشاره به سخن امام خمینی مبنی بر لزوم  شکست حصر آبادان افزود: با طراحی عملیات ثامن الائمه توسط فرماندهان لشگر ثامن الائمه و با یکپارچگی رزمندگان این لشگر به اعتماد رهبر پاسخ مثبت داد و حصر آبادان شکسته شد.

وی تاکید کرد: فرمان امام خمینی در شکست حصر آبادان با شجاعت و شهامت فرماندهانی چون امیر جوادی، امیر چهره ای و امیر شهید امینیان و دیگر دلاورمردان اجرایی شد و این لشگر لقب پیروز ثامن الائمه را گرفت.

در این مراسم از 70 نفر از فرماندهان لشکر77 پیروز ثامن الائمه در "عملیات ثامن الائمه" تقدیر و تجلیل شد.

کد مطلب 1704913

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