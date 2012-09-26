138معدن فعال در چهار محال و بختیاری وجود دارد

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت:138 معدن این استان تا پایان آذر ماه سال جاری فعال خواهند بود.

وی تصریح کرد:هشت میلیون تن انواع مواد معدنی در استان تولید می شود.

کرمی ادامه داد: مرمریت،آرژیلیت و بوکسیت، سنگ گچ، سنگ لاشه، سیلیس و مواد اولیه و سیمان از جمله مواد معدنی فعال در این استان است.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهار محال و بختیاری اذعان داشت:سیمان این استان با سرمایه گذاری 440 میلیارد ریال است که زمینه اشتغال یک هزارو 215 نفر را فراهم نموده است.

کرمی یادآور شد: بر اساس پتانسیل های معدنی موجود در استان در حال حاضر 45 فقره پروانه اکتشاف در سطح استان با سطح تحت پوشش 35 کیلومتر مربع است.

وی افزود: پتانسیل های معدنی موجود در استان به پیش بینی سرمایه گذاری شش هزار و 500 میلیون ریال در دست اجرا است.