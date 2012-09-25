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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

مظاهری:

دوران دفاع مقدس با ارزش ترین دوران انقلاب است

دوران دفاع مقدس با ارزش ترین دوران انقلاب است

سمنان - خبرگزاری مهر: مسئول امور ایثارگران استانداری سمنان گفت: نورانی ترین و با ارزش ترین دوران انقلاب اسلامی دوران هشت سال دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگارمهر، محمد هادی مظاهری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران شرکت آب منطقه ای  سمنان ضمن بیان اینکه هر ثانیه از جنگ فداکاری ها را نشان می دهد افزود: جنگ خاطراتی را به همراه دارد که هرکدام از آنها برای هنرمندان سوژه است.

وی اظهار داشت: خوب بازگو نکردن فداکاری ها و خوب معرفی نکردن اسطوره ها از مهمترین ضعف ها می باشد و باید برای رفع این مشکل فعالیت هایی را انجام دهیم.

مظاهری با اشاره به این مطلب که رزمندگان ما در سن های پایین حماسه آفریدند، افزود: ما باید دین خود را نسبت به شهدا، رزمندگان و جانبازان ادا کنیم.

جمهوری اسلامی یک نه بزرگ به تمام استکبار جهانی

قائم مقام سپاه استان سمنان نیز در ادامه این مراسم گفت: جمهوری اسلامی یک نه بزرگ به تمام استکبار جهانی گفته است.

سرهنگ اسحاق هراسانیان با بیان اینکه دنیا چه بخواهد و چه نخواهد این انقلاب صادر و الگو شده افزود: دشمنان نمی خواهند این الگو گسترش یابد و هر روز با یک توطئه وارد می شوند.

ضرورت توجه جدی به جنگ بزرگ فرهنگی

وی اظهار داشت: راس حکومت  اسلامی ولایت فقیه است و تا ولایت داریم هیچ نگرانی نخواهیم داشت.

هراسانیان با اشاره به ضرورت توجه جدی به جنگ بزرگ فرهنگی، گفت: خوشبختانه ما دارای تکنولوژی هستیم و کشور پیشرفت بالایی را در زمینه های مختلف داشته است.

وی پاسداری از خون شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزاده ها را یک وظیفه دانست و اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یک گنجینه تمام نشدنی  است.

در پایان این مراسم از 15 ایثار گر و شش جانباز شرکت آب منطقه ای  سمنان تجلیل شد.

کد مطلب 1704920

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