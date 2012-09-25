بازار "ایرروس" در روسیه تشکیل می شود/ دور زدن تحریمهای اقتصادی

حسین پیرموذن ظهر سه شنبه در حاشیه کارگروه توسعه صادرات استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازار ایرروس بازار مشترک ایران و روسیه است که با همکاری اتاق بازرگانی اردبیل در یکی از شهرهای کشور روسیه تشکیل می شود.

به گفته وی اقدامات اولیه برای تشکیل بازار ایرروس با رایزنی اتاق بازرگانی اردبیل و اتاق روسیه انجام شده و این بازار مشترک طی روزهای آینده در این کشور شمالی آغاز بکار خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با بیان اینکه مدارک لازم برای تشکیل این بازار به کشور روسیه ارسال شده است، تصریح کرد: تشکیل شرکت و بازار در کشور روسیه مراحل مختلفی دارد به همین جهت مدارک متنوعی مورد نیاز بود که با تهیه و ارسال این مدارک بازار ایرروس در حال تشکیل است.



پیرموذن از اعزام مسئولان اتاق بازرگانی برای تشکیل این بازار به روسیه خبر داد و افزود: یکی از مسئولان اتاق بازرگانی اردبیل به همراه مترجم خود امروز عازم شهر "ریوتوف" روسیه شد تا بارایزنی نهایی در روزهای آینده تشکیل این بازار نهایی شود.



وی تشکیل بازار مشترک را فرصت مناسبی برای استان و کشور برشمرد و ادامه داد: با تشکیل این بازار می توان تحریمهای اقتصادی را خنثی کرده و برای کالاهای استان اردبیل و به خصوص محصولات کشاورزی بازاریابی کرد.

