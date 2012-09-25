اتهام به سه شهروند سوئیس برای همکاری هسته ای با پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه دی ولت آلمان، دادستانی کل سوئیس این سه نفر را که اعضای یک خانواده هستند متهم کرده که به پیشرفت بمب اتمی پاکستان کمک کرده اند.

در دادخواست دادستانی همچنین اعضای این خانواده به عنوان جزئی از شبکه بین المللی اتمی عبدالقدیرخان پدر بمب اتمی پاکستان معرفی شده اند.



اعضای این خانواده که پدر و دو فرزند می باشند در قالب یک شرکت فنی مهندسی اقدام به طراحی قطعات و تجهیزات مربوط به غنی سازی اورانیوم و همچنین سانتریفیوژها در دهه نود میلادی اقدام می کرده اند.



این افراد همچنین متهم هستند که با ایجاد دفتری در دبی متخصصان مربوط به قطعات هسته ای طراحی شده را آموزش می داده اند.



گویا فردریش 64 ساله که خود مهندس مکانیک و متخصص ساخت قطعات مورد نیاز هسته ای می باشد سالها پیش و در زمان حضور عبدالقدرخان در اروپا با وی آشنا می شود و دوستی و همکاری آنها ادامه پیدا می کند.



دادگستری سوئیس اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.



