چهار تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در شهرستان دنا جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی انصاری افزود: این مقدار مواد غذایی در گشت ضربت تیم بهداشت محیط شهرستان دنا و مرکز بهداشتی، درمانی پاتاوه، از توابع این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه برای حفظ سلامت شهروندان، در آینده نزدیک این برنامه با تداوم بیشتری و به صورت مرتب برگزار خواهد شد، عنوان کرد: شهروندان باید همواره به تاریخ تولید و انقضاء کالاها در هنگام خرید توجه داشته باشند.

انصاری افزود: با مراکز عرضه کالا که قوانین و مقررات بهداشتی را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد شد.

ازدحام همراهان بیمار در ارائه خدمات درمانی مشکل ساز است

مسئول بخش اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: تردد همراهان بیماران در هنگام بروز سوانح و حوادث، مشکلی اساسی در روند ارایه خدمات درمانی به بیماران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بازگیریان افزود: ازدحام بیش ازحد همراهان بر بالین بیمار، باعث می شود همکاران تیم احیاء نتوانند کارهای اولیه بیمار را به طور مطلوب انجام داده و لازم است در این مواقع همراهان بکوشند ضمن حفظ خونسردی، از ایجاد سر و صدا در این بخش خودداری کنند.

وی با بیان اینکه سوانح ترافیکی در سه ماهه دوم سال جاری افزایش داشته است، عنوان کرد: با توجه به افزایش این سوانح با ارائه آموزش های لازم و استفاده از نیروهای مجرب، آمار اعمال ناموفق احیاء قلبی،ریوی از 55 درصد، به 31 درصد کاهش یافته است.

در کهگیلویه و بویراحمد 26 درمانگاه عمومی شبانه روزی وجود دارد

کارشناس مسئول واحد موسسات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد 26 درمانگاه عمومی شبانه روزی وجود دارد.

محمد باقر سپهر افزود: از این تعداد 19 درمانگاه در شهر یاسوج، سه درمانگاه در شهر گچساران، سه درمانگاه در شهر دهدشت و یک درمانگاه عمومی شبانه روزی هم در شهر لیکک بهمئی وجود دارد.

وی با بیان اینکه 19 موسسه فیزیوتراپی نیز در استان مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: از این تعداد 9 موسسه در شهر یاسوج، شش موسسه در گچساران، سه موسسه در دهدشت و یک موسسه نیز در لیکک بهمئی مستقر هستند.

سپهر افزود: با تشکیل دو جلسه کمیسیون ماده 20 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، از ابتدای سال جاری تاکنون پنج موسسه پزشکی پروانه بهره برداری و 34 نفر از کارکنان موسسات پزشکی استان نیز پروانه مسئول فنی دریافت کردند.