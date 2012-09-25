به گزارش خبرنگار مهر، 120 کارگاه آموزشی در حاشیه برگزاری ششمین جشنواره بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال برگزار خواهد شد که قرار است محتوای آموزشی لازم را در اختیار علاقمندان به حوزه رسانه‌های دیجیتال قرار دهد.

آشنایی با فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال، تولید محتوای الکترونیکی، روزنامه‌نگاری الکترونیکی، شبکه‌های اجتماعی مجازی، روابط عمومی الکترونیکی، بازاریابی اینترنتی و کارآفرینی دیجیتال، مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری، کتابخانه دیجیتال، طراحی و تولید اینفوگرافی، آشنایی با نرم‌افزارهای کاربردی و مدیریت رسانه‎های دیجیتال، محورهای کارگاههای آموزشی ششمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال خواهد بود.

این کارگاههای آموزشی براساس نیازسنجی‌های صورت گرفته در فضای رسانه‌های دیجیتال طراحی شده و در آن آخرین تغییرات اعمال شده در سرفصل‌های دانشگاهی این حوزه لحاظ شده است.

کارگاههای آموزشی رسانه های دیجیتال به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و در پایان هر دوره، به شرکت کنندگان گواهی معتبر پایان دوره آموزشی اعطا خواهد شد.

به گزارش مهر، ششمین جشنواره رسانه های دیجیتال از 13 مهرماه جاری در مصلی تهران برگزار می شود.