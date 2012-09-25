الگوی کشت صحیح نقش مهمی در تولید محصولات صیفی خارج از فصل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب غلام پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این طرح به عنوان مهم ترین سیاست واولویت کاری این سازمان در سال زراعی جاری (92-91) نام برد و گفت: در دو ماه گذشته تا کنون 60 درصد از مرحله اول این طرح شامل مراجعه حضوری کارشناسان ناظر به کشاورزان و تهیه پرسش نامه و همچنین امضای صورتجلسه کشت بوسیله طرفین انجام شده است.

غلام پور یادآور شد: این طرح قرار است در سطح 55هزارو 400 هکتار از اراضی زراعی این استان با پیش بینی تولید یک میلیون و 340 هزارتن محصول سبزی و صیفی خارج از فصل اجرا شود.

به گفته این مقام مسئول: طی مدت یادشده نزدیک به هفت هزارنفر از بهره برداران با مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به امضای صورتجلسه" الگوی کشت صحیح"درسطحی معادل27 هزار هکتار اقدام کرده اند.

وی مهم ترین هدف این طرح را خروج از تک کشتی (کشت یک محصول خاص) و توصیه و تشویق کشاورزان به کشت حداقل دو و حداکثر سه نوع محصول ( با توجه به وسعت زمین و میزان آب) ذکر کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: اجرای صددرصدی این طرح تنها با تداوم همکاری کشاورزان سبزی وصیفی کار این استان و عمل به توصیه های فنی ارائه شده از سوی کارشناسان میسر خواهد شد.

به گفته وی بااجرای این طرح، مشخصات بهره برداران طرف قرار دادنیز به منظور دریافت انواع نهاده های مورد نیازدر سامانه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی شده ثبت خواهد شدو ارائه خدمات منوط به همکاری و همراهی بهره برداران در این طرح است.