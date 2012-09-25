تخریب هویت ملی هدف جدید دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوبعلی نظری پیش از ظهر سه شنبه در نخستین مجمع عالی بسیج خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه ایران هم اکنون در دوران تاریخی و حساسی قرار دارد، اظهارداشت: در این شرایط باید فرهنگ مقاومت در فرصت های مختلف از جمله هفته دفاع مقدس در بین مردم فرهنگ سازی، تبیین و برجسته سازی شود.

سردار نظری با اشاره به اینکه فرهنگ دفاع مقدس باید با برگزاری برنامه های فرهنگی به نسل جدید انقلاب اطلاع رسانی شود، عنوان کرد: امسال رویکرد برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس نشر، گسترش و بسط فرهنگ مقاومت بوده است.

وی همچنین در خصوص نقش بسیج و روحیه بسیجی در هشت سال دفاع مقدس، تصریح کرد: تفکر بسیجی امروز در حال جهانی شدن است.

سردار نظری با بیان اینکه هم اکنون تفکر ناب بسیجی در جامعه گسترش یافته و به همه اقشار جامعه تعلق دارد، افزود: در این راستا باید این تفکر از بعد دفاعی نیز در جامعه توسعه و گسترش یابد.

وی همچنین به وظایف مجمع بسیج استان اشاره کرد و ادامه داد: هماهنگ سازی برنامه ‌های عمومی بین اقشار، حمایت ‌های معنوی، تعیین خط و مشی‌ های کل برنامه های استان و پویا شدن مواضع مختلف بسیج از مهمترین وظایف این مجمع است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس تنها جغرافیای ایران هدف نبوده است، یادآور شد: در جنگ تحمیلی هدف اصلی ضربه زدن به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه به نقش دانشگاهیان و پزشکان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امروز نیز این قشر با راه اندازی بسیج جامع پزشکی راه دفاع مقدس را ادامه می دهند.

قاسم کریمی اظهار داشت: برای خدمت رسانی به مردم باید کارهای پژوهشی و تشکیل کنفرانس‌ های علمی در راستای کاربردی شدن اهداف دفاع مقدس در دستور کار قرار گیرد.